La reflexión de Aristóteles sobre la sabiduría y el equilibrio: “La virtud está en el término medio”

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) define a la filosofía como el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la consciencia, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral. Se trata de una definición directa y práctica del campo de acción de esta disciplina.

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Más allá de que instituciones como el ISSSTE se centran en la función social, educativa y crítica de la filosofía, esta disciplina invita a todas las personas a pensar sobre el mundo que los rodea. La idea es cuestionarnos sobre lo que creemos ya establecido, sacar nuestras propias conclusiones y, tal vez, hallarle nuevo sentido.

La vigencia de Aristóteles

Esta acción fue llevada a cabo desde hace muchos años por una gran cantidad de pensadores que lograron grabar su nombre en la historia de la humanidad. El filósofo griego Aristóteles es uno de ellos y fue quien sentó las bases estructurales de la cultura occidental, formulando preguntas y métodos que siguen siendo indispensables más de dos milenios después.

La vigencia de Aristóteles germina en su invención de la lógica formal que sigue estructurando el pensamiento crítico y la informática. Diferentes fuentes bibliográficas añaden que su enfoque empírico de la observación de la naturaleza anticipó las bases del método científico moderno.

Aristóteles y una frase para pensar

Es por todo lo señalado que bucear en el legado de Aristóteles es muy enriquecedor y en este podemos encontrarnos con frases muy poderosas como la que dice “La virtud está en el término medio” que es de las más potentes y malinterpretadas de la historia de la filosofía.

Fuentes consultadas señalan que cuando Aristóteles habla del término medio, mucha gente piensa en la mediocridad, en quedarse en una zona gris y tibia donde nadie arriesga nada. Pero para el filósofo griego era todo lo contrario: el término medio es una cumbre, un acto de precisión milimétrica.

Por lo tanto, su premisa no hace referencia a un promedio matemático estricto, sino a encontrar lo justo para cada situación y para cada persona.