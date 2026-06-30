Confucio, filósofo chino: “El hombre que mueve montañas empieza cargando pequeñas piedras”

Hoy en día, la filosofía ha revolucionado de una manera inimaginable el pensamiento humano, pues tal como lo señalan algunos, “la filosofía no resuelve problemas, los crea”, dejando ver que en realidad hemos pasado (y pasaremos muchos más) cuestionando aquello que consideramos como realidad.

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Uno de los filósofos que mayor impacto en la humanidad, sin duda alguna es Confucio, a quien se le atribuye la siguiente frase: "El hombre que mueve montañas empieza cargando pequeñas piedras", dejando una gran cita que a través de los siglos ha perdurado y ha servido como motivación e inspiración.

¿Qué significa la frase de filosofía de Confucio sobre la voluntad?

Dentro de esta gran frase de filosofía podemos destacar que cada meta o resultado que parezca imposible, primero comenzó con acciones pequeñas y sobre todo con constancia. Aunque muchas veces las cosas lucen lejanas o complicadas, todo inicia con pequeños cambios, por ello en vez de abrumarte con un gran objetivo, es importante destacar la paciencia y el valor que se requiere dar el primer paso.

Aunque probablemente sea un proceso que tome tiempo, este dejará de lucir como imposible y comenzará a lucir como algo laborioso y probablemente poco a poco terminarás completando tus metas.

¿Quién fue Confucio?

Nacido en el año 551 a.C., a lo largo de los años se le ha considerado a Confucio como uno de los pensadores, filósofos y educadores chinos con una gran influencia en la cultura asiática y en el mundo en general.

Fundó “el confucianismo”, la cuál es una corriente que le ha dado forma a la moral política, educación y estructura social de China y algunas otras naciones por siglos. Fue un maestro que rompió con tradiciones de la época, pues este le enseñaba a todo el mundo, sin importar su clase social, llevando el acceso a la educación hasta quien así lo necesitara.

¿Cuál es la obra de Confucio más popular?

Sin duda alguna su obra más popular y trascendente son “Las Anacletas” (Lún Yǔ), la cuál es una recopilación de diálogos y enseñanzas la cuál está dividida en cuatro libros: “Las Anacletas, El Gran Saber, La Doctrina del Justo Medio y Mencio; siendo estos libros de donde se ha retomado gran parte de su filosofía y cosmovisión sobre el ser.

