Francis Bacon, filósofo inglés, sobre la sabiduría: “El conocimiento es poder”

Diferentes fuentes bibliográficas destacan que las premisas de los filósofos antiguos continúan vigentes en la actualidad porque abordaron preguntas fundamentales e ineludibles sobre la condición humana. Estas trascienden el tiempo y las transformaciones tecnológicas.

Noticias Baja California del 20 de julio 2026

Esto es parte de lo que explica la importancia de la filosofía en el mundo entero y es que “son los problemas desplegados en la filosofía de la antigüedad los que han constituido y aún constituyen parte principal y medular de la agenda filosófica del pasado y del presente”, señala el programa de Filosofía Antigua de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).

El legado de Francis Bacon

A lo largo de la historia han sido y son muchos los filósofos que han dejado su huella y siguen siendo analizados. Uno de ellos es Francis Bacon, un filósofo, político, abogado y escritor inglés, considerado una de las figuras clave de la Revolución Científica y el padre del empirismo moderno.

Francis Bacon, explican diferentes escritos, transformó radicalmente la filosofía moderna al sentar las bases del método científico empirista, con el que impulsó la idea de que el conocimiento debe construirse mediante la observación rigurosa, la experimentación y el razonamiento inductivo en lugar de la ciega adhesión a la pedagógica medieval.

Francis Bacon y una frase célebre

Son muchas las premisas que pueden destacarse de Francis Bacon, pero una de las más poderosas es la frase que dice “El conocimiento es poder” ya que con ella redefinió la ciencia como una herramienta práctica destinada a dominar la naturaleza para mejorar la condición humana.

Esta frase del filósofo inglés nos invita a comprender las leyes de la naturaleza mediante la observación y el método científico para luego poder intervenir en ella. En la visión de Francis Bacon, conocer las causas de los fenómenos es la única vía práctica para transformar el mundo y mejorar las condiciones de vida de la humanidad, algo que goza de plena vigencia en la actualidad.