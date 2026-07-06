Sócrates, filósofo griego, sobre los oportunistas: “Las almas ruines solo se dejan conquistar mediante regalos”

Documentos difundidos por la Biblioteca Pública de Nueva York señalan que la filosofía es una conversión, una transformación del ser y del vivir, y una búsqueda de la sabiduría. Quienes la llevan a la práctica, afirman diversas bibliografías, la convierten en una forma de vida.

Noticias Estado De México del 3 de julio 2026

Cuestionarse sobre temas muy profundos, sobre todo aquellos que parecen estar resueltos, ayuda a abrir la mente y a romper paradigmas. Eso es lo que han inspirado los diferentes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, entre muchos otros.

Los temas sobre los que se expresaba Sócrates

Centrarse en Sócrates es una gran opción ya que es considerado uno de los fundadores de la filosofía occidental. Sus pensamientos se centraron en el ser humano, la moral, la justicia y la virtud.

Aunque el filósofo griego no dejó nada escrito, sus discípulos se encargaron de dejar en claro que su filosofía se alejó de las teorías sobre el origen del cosmos de sus predecesores. Es por esto que diferentes fuentes bibliográficas remarcan que, en sus conversaciones, Sócrates se expresaba en torno a la búsqueda de definiciones universales para virtudes esenciales como la justicia, la piedad, la sabiduría, el amor y el valor.

Sócrates y una frase sobre los oportunistas

Las enseñanzas que Sócrates dejó a sus discípulos se mantienen vigentes hasta el día de hoy y sobreviven en torno a frases que le han sido atribuidas. Un ejemplo de esto es la premisa que dice “Las almas ruines solo se dejan conquistar mediante regalos” con la que apunta a la diferencia entre dos tipos de vínculos: los que se construyen desde la conveniencia material y los que nacen de la afinidad genuina y la virtud.

En la actualidad, esta frase del filósofo griego se aplica al criticar las relaciones transaccionales: desde el seguidor que "vende" su apoyo en redes por un canje, hasta el votante que cede ante el clientelismo político por un beneficio inmediato. Con esta premisa, Sócrates nos advierte que quien se deja ganar solo con estímulos materiales o halagos vacíos carece de convicciones reales y cambiará de bando al mejor postor.