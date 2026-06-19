Friedrich Hegel, filósofo alemán: “Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión”

A lo largo de la historia, pocas frases han trascendido generaciones con tanta fuerza como la pronunciada por el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel: “Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión”, sus palabras resumen las ideas centrales de su pensamiento, que las grandes transformaciones de la humanidad no hacen de la indiferencia, sino del compromiso, la voluntad y la convicción de quienes impulsan el cambio.

Hegel quien es considerado uno de los filósofos más influyentes del idealismo alemán también marcó el rumbo de la filosofía occidental durante el siglo XIX y dejó un legado que sigue presente en disciplinas como la política, la voluntad y la convicción de quienes impulsan el cambio.

¿Cómo impactaron las palabras de Hegel?

De acuerdo con estudios la conocida afirmación del pensador aparece en las “Lecciones sobre la filosofía de la historia universal”, una obra basada en los cursos de Hegel impartió en la Universidad de Berlín durante la década de 1820 y que fue publicada de manera póstuma por sus alumnos.

Asimismo, Hegel explicaba que los grandes acontecimientos históricos no ocurren por casualidad, sino porque existen personas movilidad por una profunda pasión hacia una idea, un proyecto o una causa. Para el filósofo esa pasión no era impulso irracional, sino la energía necesaria para convertir los ideales en acciones concretas.

¿Por qué la frase de Hgel sigue vigente en 2026?

La frase mantiene su vigencia porque continúa utilizándose para destacar la importancia de la perseverancia, la vocación y el entusiasmo en ámbitos tan diversos como la educación, el deporte, el emprendimiento, la ciencia y las artes. Su mensaje también invita a comprender que los logros mas importantes suelen requerir compromiso y dedicación.

Aunque con frecuencia se relaciona a Hegel con la fórmula “tesis, antítesis y síntesis”, esa expresión no fue utilizada por él de esa manera. Sin embargo, su método dialéctico sí plantea que las tensiones entre ideas y circunstancias permiten generar nuevos conocimientos y formas de organización social