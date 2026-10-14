Gabriela Mistral, poeta chilena: “Existe la inmensa alegría de vivir y de ser justos, pero ante todo existe la inmensa alegría de servir.”

No cabe duda que si hablamos de grandes pensadoras y poetas de Latinoamérica, sin duda alguna tenemos que hablar de Gabriela Mistral, una destacada poeta, diplomática, pedagoga y profesora chilena que a lo largo de su carrera ha contribuido con grandes obras; una de ellas fue el famoso poema llamado “El placer de servir”, en estos versos escritos en prosa, la autora expresa la frase "Existe la inmensa alegría de vivir y de ser justos, pero ante todo existe la inmensa alegría de servir.". Con dichas palabras Gabriela deja claro que la vida y la justicia generan alegría; sin embargo “el servicio” que una persona puede ofrecer a otros intensifica esta emoción por completo.

De acuerdo con la RAE, la palabra “servir” significa “Obsequiar a alguien o hacer algo en su favor, beneficio o utilidad.”. En este sentido, el verbo servir es buscar el bienestar de otras personas y ayudar. De acuerdo con Gabriela Mistral, el servicio no tiene que ser uno muy complejo ya que para ella acciones como “adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar a un niño” son grandes servicios.

¿Quién fue Gabriela Mistral?

Lucila Godoy Alcayaga, mejor conocida como “Gabriela Mistral” fue una reconocida poeta, escritora, diplomática, activista por los derechos de los niños y maestra. La autora formó parte de reformas educativas y de alfabetización. Por su parte, también se desempeñó como profesora de áreas rurales en Chile por lo que vió de cerca faltas de oportunidades educativas en varios sectores de la población. Su trabajo no solo se reflejó a nivel nacional sino que trabajó en organismos internacionales como la Liga de las Naciones y se desempeñó como cónsul de Chile en diversos países de América y Europa; es decir, representó un papel importante en la diplomacia así como en la literatura.

¿Cuáles son las obras más importantes de Gabriela Mistral?

Gabriela Mistral desarrolló grandes obras a lo largo de su carrera, dentro de sus poemarios principales destacan: Desolación (1922), Ternura (1924), Tala (1938), Lagar (1954), Poema de Chile (1967). Por su parte, también destacan obras dedicadas a la educación como Lecturas para mujeres (1923) y Recados y prosa ensayística, solo por mencionar algunos. Actualmente sus obras siguen teniendo un gran impacto y siguen siendo objeto de estudio y análisis.