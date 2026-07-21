Immanuel Kant, filososo alemán: “El suicidio no es abominable porque Dios lo prohíba; Dios lo prohíbe porque es abominable”

Las grandes ideas de la filosofía suelen trascender generaciones y algunas continúan despertando preguntas que siguen sin tener una respuesta definitiva, principalmente en una época que está siendo marcada por el cuidado de la salud mental, derechos humanos y ética, ya que varias de las reflexiones de pensadores clásicos han vuelto a cobrar relevancia en universidades, foros académicos y espacios de discusión política.

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Entre las palabras que han destacado en la historia son las atribuidas al filosofo alemán Immanuel Kant, quin destacó que “El suicidio no es abominables porque Dios lo prohiba, Dios lo prohibe por que es abominable”, con esta afirmación el pensador plantea que el valor moral de una acción no depende únicamente de un mandato religioso, sino que existen principios eticos racionales que permiten reconocer por qué ciertas conductas son moralmente incorrectas.

¿Por qué es relevante la frase de Immanuel Kant?

Lejos de ser una afirmación, esta idea continúa siendo estudiada porque abre el debate sobre la relación entre la razón, la moral y la religión. En pleno 2026, especialistas siguen recurriendo a los textos de Kant para analizar cómo se construyen los juicios éticos y cuál es el papel de la dignidad humana dentro de las decisiones individuales.

Según los escritos, para Kant cada persona posee una dignidad intrínseca que deber ser respetada siempre, tanto en los demás como en uno mismo, por tal motivo y desde esa perspectiva el suicidio era considerado incompatible con el deber de preservar la propia humanidad y tratar a cada ser humano como un fin en sí mismo, nunca como un medio.

|Foto de Ali Bensoula

¿Cómo ha influido su pensamiento en la actualidad?

En el transcurso de este 2026 y en los últimos años, las ideas de Kant siguen influyendo en debates sobre bioética, derechos humanos, inteligencia artificial y responsabilidad moral. De acuerdo con su conceptos de la dignidad humana ha servido como base para múltiples discusiones sobre la protección de las personas y la formulación de principios éticos en distintas disciplinas.

Al mismo tiempo, la frase suele analizarse desde una perspectiva histórica y filosófica, contrastándola con enfoques contemporáneos sobre la salud mental, la prevención del suicidio y la atención integral de quienes atraviesan una crisis emocional. Actualmente, el consenso médico y de salud pública es que el suicidio es un fenómeno complejo, relacionado con múltiples factores psicológicos, sociales y biológicos.