John Locke, filósofo inglés, sobre las leyes: “Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes”

John Locke fue uno de los filósofos más influyentes del iluminismo europeo y es una de las grandes mentes que nutrieron a la filosofía mundial. Sus premisas son ampliamente estudiadas por los futuros profesionales de esta disciplina pero también por quienes se encuentran en un proceso de autoconocimiento.

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Tener en cuenta el legado de John Locke es sumamente importante ya que abordó cuestiones en todas las dimensiones de la vida humana. Además, las técnicas de la filosofía se aplican a problemas en cualquier campo de estudio o actividad motivo por el cual sus aportes son significativos.

La vigencia de John Locke

John Locke fue un pensador inglés, ampliamente reconocido como el padre del liberalismo clásico. Su pensamiento, revelan distintas fuentes bibliográficas, es el cimiento invisible sobre el que se estructuran las democracias liberales modernas.

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Su idea central de que los seres humanos nacen con derechos naturales inalienables y que el gobierno solo es legítimo si cuenta con el consentimiento de los gobernados sigue siendo el argumento definitivo contra el autoritarismo. Es por esto que la vigencia de John Locke también se palpa en debates contemporáneos.

John Locke y una frase sobre las leyes

Entre las distintas premisas que John Locke ha inmortalizado se encuentran aquellas que hacen referencia a su teoría del "pacto social", que otorga al pueblo el derecho a la rebelión si el Estado se vuelve tiránico. En este punto se puede poner de relieve su frase “Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes”.

Esta frase del filósofo inglés sintetiza de manera brillante el núcleo de su filosofía política y el nacimiento del liberalismo clásico. Para John Locke el propósito fundamental de cualquier ley o gobierno no es someter al individuo, sino proteger sus derechos naturales: la vida, la libertad y la propiedad, algo que ha traspasado a todas las generaciones.