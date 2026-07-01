‘Ensayo Sobre la Ceguera’ de José Saramago, sobre la esencia: “Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre, esa cosa es lo que somos”

Sin duda alguna si hablamos de grandes autores de la literatura universal tenemos que mencionar a José Saramago, autor de una de las obras más importantes; 'Ensayo Sobre la Ceguera'; una novela literaria que toca temas sobre la moral, la deshumanización del hombre, empatía, injusticia, entre otros más. Sin embargo, también reflexiona sobre la esencia del hombre a través de una frase corta, pero contundente: "Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre, esa cosa es lo que somos"; en estas palabras el autor pretende dejar en claro que la esencia no se ve de manera materializada, simplemente es algo que se refleja en nuestras acciones, carácter, forma de ser y todo lo que le podemos transmitir a otras personas. La esencia va más allá de los bienes de una persona, tiene que ver con su mentalidad y valores como ser humano.

¿De qué trata “Ensayo Sobre la Ceguera"?

“Ensayo Sobre la Ceguera” es una obra publicada en 1995, escrita por el novelista José Saramago. La historia tiene como escenario un mundo distópico en el que las personas comienzan a quedar ciegas, pero en vez de ver todo negro, lo ven blanco. Todos quedarán encerrados en un manicomio, lugar en el que hay rangos y jerarquías de poder debido a que hay un gobierno que se encarga del orden. Sin embargo, se pondrá al límite la moralidad, la ética así como la crueldad y el egoísmo del ser humano ya que todos harán lo posible por sobrevivir sin la necesidad de generar empatía por otras personas. A pesar de ello la novela cuenta con personajes que llevan la contraria al sistema y son un ejemplo de resistencia y luz en medio del caos.

¿Quién fue José Saramago?

José Saramago fue un novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués. Fue una de las figuras literarias más importantes, especialmente porque recibió el Premio Nobel de Literatura en 1998. Una de sus características más grandes es que fue un escritor con un estilo muy particular desde el uso masivo de parábolas así como la eliminación de puntos y comas en su ortografía. Sus obras destacan por retratar temas sociales y el comportamiento moral de los seres humanos. Dentro de sus obras más destacadas sobresale El Evangelio según Jesucristo (1991), El año de la muerte de Ricardo Reis (1984), La caverna (2000). El novelista murióa los 87 años de edad a causa de una leucemia crónica.