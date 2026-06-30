El comercial de Spider-Man y Lionel Messi oculta varios secretos y curiosidades que quizá no notaste

Ha sido todo un éxito el promocional de Spider-Man: Brand New Day protagonizado por Tom Holland y Lionel Messi. Más allá de lo divertido del momento y de las escenas, donde vemos al campeón del mundo balanceándose por Nueva York junto al Hombre Araña, detrás del video hay un montón de cosas que llaman la atención a los fans, como la impresionante cantidad que ganó Lionel Messi, las portadas recreadas, entre otras cosas.

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Recrea una de las portadas más famosas de Spider-Man junto a Messi

Una de las primeras cosas que los fanáticos notaron es que la escena donde Spider-Man carga a Lionel Messi mientras ambos se balancean entre los edificios de Nueva York recrea una de las portadas más queridas de los cómics del superhéroe arácnido. Marvel no ha confirmado que esto sea un homenaje; sin embargo, para muchos fans está más que claro.

|Marvel Studios/Marvel Comics

El supuesto pago millonario que habría recibido Messi

Otro tema que se ha estado hablando en redes sociales es el dinero que habría recibido el futbolista argentino por participar en la campaña. Algunos medios y fanáticos aseguran que el astro del futbol, Lionel Messi, cobró alrededor de 15 millones de dólares por aparecer en un teaser de aproximadamente 20 segundos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta cifra no ha sido confirmada oficialmente por Marvel, Sony Pictures ni por el propio jugador.

Un comercial de menos de un minuto que dominó internet

Aunque el promocional dura apenas unos segundos, ya logró convertirse en tendencia al ser uno de los temas más comentados del día. Y no es para menos, pues se lanzó el promo en plenas fechas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de la mano de dos celebridades de la talla de Tom Holland y Lionel Messi, y eso es suficiente para que todos hablen de Spider-Man: Brand New Day, la cual llega a las salas de cine el próximo 29 de julio de 2026.