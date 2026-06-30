Hora y cartelera OFICIAL de las películas que podrás disfrutar GRATIS en Azteca 7 previo al partido de México vs. Ecuador, del Mundial 2026

Ha comenzado la cuenta regresiva y, para acompañarte mientras llega el momento de vivir el partido de 16avos de México vs. Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hemos preparado algo especial para ti. En Azteca 7 sabemos muy bien que te gusta pasarla bien, con el mejor cine de calidad y disfrutar de todo desde la comodidad de tu hogar. Por eso hemos preparado la mejor cartelera previo al partido que se celebrará hoy martes 30 de junio de 2026 para que disfrutes las mejores películas gratis y la pasión en un mismo lugar. Así que prepárate porque este día te sorprendemos con películas como Aladdin, Cars, Toy Story y mucho más.

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¿Qué películas GRATIS podrás ver previo al partido de México vs. Ecuador?

Aquí te dejamos una lista de las películas que podrás disfrutar en Azteca 7 previo al partido de dieciseisavos de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Película: Aladdin - 8:45 am

Aladdin es un joven que vive en las calles y que tiene un gran corazón. Él sobrevive en la ciudad de Agrabah junto a su mono Abú. Pero su vida dará un giro de 180° cuando se enamora de la princesa Jasmine y es engañado por Jafar.

|Buena Vista International

Película: Cars - 10:45 am

Rayo McQueen es un arrogante coche de carreras que, de camino a un campeonato, se pierde en el olvidado pueblo de Radiator Springs. Pero no todo está perdido; ahí aprenderá mucho sobre humildad, amistad y velocidad.

|Buena Vista International

Película: Los Increíbles 2:15 pm

Los superhéroes han sido condenados a vivir únicamente bajo su identidad secreta como personas normales. Un día Bob (Mr. Increíble) es atraído a una misteriosa misión, sin pensar que toda su familia será atraida.

los increibles|Buena Vista International

Película: Toy Story - 3:45 pm

Los juguetes están vivos y tienen sentimientos. Un día Woody, el juguete favorito de Andy, se siente amenazado por la llegada de Buzz Lightyear, un moderno guardián espacial. De ahí surge una rivalidad que los llevará a emprender una aventura de regreso a casa.

|Buena Vista International

Película: Toy Story 2 - 5:00 pm

Un extraño hombre se roba a Woody. Sus amigos son los únicos que conocen la situación y buscarán la forma de recuperarlo antes de que el coleccionista lo mande a un museo en Japón.

|Buena Vista International

¿Dónde y cuándo ver el partido de México vs. Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Si no te quieres perder el segundo partido de la selección azteca contra Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, podrás disfrutarlo con el mejor equipo completamente gratis en las pantallas de Azteca 7. También te recordamos que lo puedes disfrutar GRATIS y EN VIVO a través de la app de TV Azteca o en el sitio oficial dando clic aquí.