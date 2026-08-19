José Vasconcelos, filósofo y educador mexicano: “Amar es, entre todos los sentimientos del alma, el que más se parece a la eternidad.”

“Amar es, entre todos los sentimientos del alma, el que más se parece a la eternidad”. Esta es la frase que escribió José Vasconcelos, una de las figuras intelectuales más importantes de México durante el siglo XX. Lo que el filósofo, escritor y educador se quiso plantear en alguna ocasión fue la siguiente pregunta: ¿por qué relacionar el amor con algo que, por definición, no tiene final? Fue ahí, en ese escrito, que planteó sus reflexiones y pensamientos de este enorme y curioso sentimiento con frases como esta.

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¿Qué significa su frase sobre el amor?

La clave para entender la frase la tenemos en la palabra “eternidad”. Vasconcelos, en sus reflexiones sobre este sentimiento, llegó a la conclusión de que las personas sentimos y percibimos el amor como una emoción capaz de escapar a la lógica del tiempo. Amar desde esta perspectiva significa crear un vínculo que va más allá de cualquier cosa y permanece en la memoria, en la identidad e incluso en la manera en que una persona transforma nuestra vida.

¿Por qué decimos que el amor es eterno?

Vasconcelos llegó a la conclusión de que consideramos que el amor es eterno porque una relación puede terminar, por cualquier motivo, pero lo vivido con esa persona nunca desaparece. El amor que sentimos alguna vez por esa persona solo se transforma, se convierte en recuerdos, enseñanzas y emociones que seguirán siendo parte de nosotros siempre.

|Samuel Benjamin Hernandez Lopez

¿Quién fue José Vasconcelos?

José Vasconcelos Calderón fue mucho más que un filósofo mexicano. Fue un abogado, escritor, político que impulsó la educación pública en México como nadie. Se convirtió en el primer secretario de Educación Pública y desde ese cargo promovió campañas de alfabetización, escuelas y proyectos culturales. Por si fuera poco, se convirtió en rector de la Universidad Nacional. Su legado, como esta frase y muchas otras, ahora forma parte de su legado y nuestra identidad.