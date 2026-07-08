‘El Llano en Llamas’ de Juan Rulfo, sobre el trabajo: “Trabajando se come y comiendo se vive”

Juan Rulfo fue uno de los novelistas, originarios de México, más importantes debido a que fue precursor del realismo mágico y uno de los autores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. A lo largo de su trayectoria escribió diversas obras como “Pedro Páramo” y “El Llano en Llamas”, en esta última el destacado escritor reflexionó sobre el trabajo en una frase corta pero muy poderosa, “Trabajando se come y comiendo se vive”, con estas palabras, el también fotógrafo, expresó que las personas necesitan trabajar para subsistir y cubrir necesidades básicas como lo puede llegar a ser la alimentación. Sin embargo, sólo a través de los placeres y mantenerse a sí mismo es que se puede disfrutar de la vida. Uno de los ejemplos más claros hoy en día puede ser el viajar ya que muchas personas trabajan arduamente para lograr obtener dinero y una vez que lo tengan irse de paseo, comer lo que más quieran y disfrutar bellos paisajes.

¿De qué trata “El Llano en Llamas" de Juan Rulfo?

Esta obra, a diferencia de otras, contiene 17 cuentos en donde se retratan elementos del México de la época de la Revolución Mexicana como las extremas carencias económicas, gran pobreza, el ambiente rural del campo y las personas que trabajan las tierras, la soledad y la violencia ejercida. “El Llano en Llamas” es uno de los cuentos pertenecientes en donde el personaje principal es Pedro Zamora, un hombre que siembra el terror, saquea pueblos y busca combatir al gobierno. Este texto sin lugar a dudas retrata con crudeza la forma de vida de muchas personas durante uno de los momentos históricos de México. El lector puede conectar con las emociones y la historia de cada personaje.

¿Quién era la pareja de Juan Rulfo?

Clara Angelina Aparicio Reyes fue la pareja sentimental del escritor mexicano. Ambos se conocieron en 1941. Formalizaron su noviazgo tres años después y en 1947 se casaron. Uno de los grandes gestos que realizó el novelista con su esposa fue haberle escrito cartas, mismas que quedaron plasmadas en la famosa obra “Cartas a Clara”. Por otro lado, uno de los factores que más sobresalió en su relación es que mientras ella tenía 13 años él 24; es decir, la diferencia de edad entre ambos era de 11 años.

¿De qué murió Juan Rulfo?

Juan Rulfo murió el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México a los 68 años de edad debido a que padecía cáncer pulmonar, mismo que le fue detectado en octubre de 1985. Hoy en día su legado vive a través de las obras literarias que dejó escritas.

