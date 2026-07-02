‘Pedro Páramo’ de Juan Rulfo, sobre la memoria: “Nada puede durar tanto, no existe ningún recuerdo por intenso que sea que no se apague”

Sin duda alguna cuando hablamos de grandes escritores mexicanos Juan Rulfo se encuentra en la lista ya que es considerado uno de los autores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Una de sus obras más importantes fue “Pedro Páramo” en la que el autor reflexionó sobre la memoria y uno de sus grandes efectos "Nada puede durar tanto, no existe ningún recuerdo por intenso que sea que no se apague", fueron algunas de sus palabras. En esta frase el novelista explica que el olvido es prácticamente inevitable, que las cosas y situaciones pasan y por más fuertes, importantes o significativas que hayan sido, eventualmente no serán eternas en la memoria. Si bien esto para algunas personas puede representar tristeza para otras puede resultar positivo ya que hay quienes han experimentado tristeza o situaciones negativas y piensan que jamás saldrán adelante por lo que la frase de Rulfo rompe con eso.

¿De qué trata Pedro Páramo?

Pedro Páramo es una obra literaria perteneciente al realismo mágico latinoamericano. El libro retrata la historia de Juan Preciado, un hombre que viaja a Comala con la intención de buscar a su padre Pedro Páramo quien es un cacique despiadado. Una de las características de este personaje es que tiene gran poder, el cuál lo usa a su favor. Es dueño de tierras de muchos habitantes y es sumamente corrupto, cruel. No le importa dañar a otros por medio del engaño y la violencia. Sin embargo, uno de los elementos que se mantienen presentes en su vida es el amor no correspondido por Susana San Juan, mujer de la que está enamorado.

La obra se desarrolla en la época prerrevolucionaria y toca temas como la muerte, el dolor, los recuerdos, el abandono, el rencor, la frustración, el pasado, la opresión, la religión y la culpa.

¿Quién es Juan Rulfo?

Juan Rulfo fue un célebre y muy destacado escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Sus obras se caracterizan por mezclar realidad, fantasía y temas reales de la vida en el campo; como la explotación y violencia. La mayoría de sus historias están inspiradas en la tristeza que le generó perder a su padres siendo tan joven. Dentro de sus obras más famosas destacan El llano en llamas (1953), El gallo de oro (1958). Además de esto el novelista destacó por retratar a través del lente de su cámara paisajes muy bellos de México; esto lo hizo en los años cuarenta y le generó uno de los más grandes reconocimientos.