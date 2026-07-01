OFICIAL: Lanzan TRÁILER de Camp Rock 3 con los Jonas Brothers; fecha de estreno, nuevos protagonistas, y todo lo que debes saber de la película de Disney

Es oficial, se ha lanzado el tráiler de "Camp Rock 3", una de las cintas más esperadas por todos los fans Disney Channel, ya que miles de adultos crecieron con la icónica primera entrega en donde los Jonas Brothers compartieron créditos junto Demi Lovato. Sin embargo, esta tercera cinta promete grandes cambios; desde la narrativa hasta los perosnajes nuevos que se presentan. Por otro lado, una de las grandes novedades también será el soundtrack, ya que si bien la primera película se volvió viral con el tema "This is me" este nuevo largometraje promete más sopresas como la interpretación de la canción “One Beat Away” por lo que en esta ocasión te presentamos toda la información que hay hasta el momento.

Camp Rock 3: Fecha de estreno, tráiler, dónde ver y reparto confirmado

La nostalgia para todos los fans de la icónica película de los años dos mil ha vuelto, esto luego de que Disney lanzara el trálier de la tercera entrega de "Camp Rock 3" por lo que a continuación te damos toda la información sobre este esperado estreno.

Fecha de estreno de Camp Rock 3: La película se podrá ver a partir del 13 de agosto en Disney Channel y a partir del 14 de agosto en la plataforma de streaming Disney Plus.

La película se podrá ver a partir del en Disney Channel y a partir del en la plataforma de streaming Disney Plus. Tráiler: Este tiene una duración de 58 segundos y en él se muestra un fragmento de la icónica banda de los Jonas Brothers Kevin, Joe y Nick Jonas , quiénes buscan al próximo artista que abra sus conciertos ya que se encuentran en su gira que incluye 30 shows por lo que los miembros del campamento harán todo por ser el telonero elegido.

Este tiene una duración de 58 segundos y en él se muestra un fragmento de la icónica banda de los , quiénes buscan al próximo artista que abra sus conciertos ya que se encuentran en su gira que incluye 30 shows por lo que los miembros del campamento harán todo por ser el telonero elegido. Dónde ver: En el canal Disney Channel y la plataforma de streaming Disney Plus ser podrá ver la nueva película.

En el canal Disney Channel y la plataforma de streaming Disney Plus ser podrá ver la nueva película. Reparto: Joe Jonas como Shane Gray, Nick Jonas como Nate Gray, Kevin Jonas como Jason Gray. Por su parte también estarán presentes Liamani Segura, Hudson Stone, Malachi Barton, Lumi Pollack, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean y Sherry Cola, por mencionar algunos actores y actrices.

¿Demi Lovato vuelve a Camp Rock 3?

Una de las grandes preguntas para muchos fans es si Demi Lovato vuelve a la tercera entrega de Camp Rock, luego de haber protagonizado las primeras sos películas, sin embargo está vez la interpréte de "This is me" no estará frente a cámara sino detrás ya que es productora ejecutiva del proyecto, al igual que los Jonas Brothers.