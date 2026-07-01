Camp Rock 3: La verdadera razón por la que Demi Lovato no actúa en la nueva entrega

Los fans de Camp Rock 3 han comenzado a encender la conversación en torno a la nueva entrega de la saga y no solo por las expectativas que rodean al proyecto, sino también por el supuesto de que Demi Lovato no retomará su emblemático papel como Mitchie Torres.

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¿Qué se sabe sobre la nueva entrega de Camp Rock 3?

De manera oficial se ha señalado que Camp Rock 3 se estrenará de manera oficial el próximo 13 de agosto del 2026 por Disney+, marcando el regreso de la franquicia tras 16 años de su última entrega. La trama seguirá a la banda Connect 3, quien, tras perder a su telenoro, regresa a Camp Rock para organizar una competencia y descubrir a la nueva gran superestrella que llegue a transformar la industria de la música dentro de ese universo.

Elenco confirmado para Camp Rock 3

Hasta el momento se ha confirmado la participación oficial de los Jonas Brothers, María Canals-Barrera como Connie Torres y la aparición de nuevos talentos. Sage (interpretada por Liamani Segura), Fletch (Malachi Barton), Rosie (Lumi Pollack), Desi (Hudson Stone) y Lark (Sherry Cola).

¿Por qué Demi Lovato no actúa en la nueva entrega?

Es importante señalar que hasta ahora se sabe que Demi Lovato no aparecerá dentro de su icónico papel de Mitchie Torres. No obstante, sí se encontrará fuertemente involucrada en el proyecto como productora ejecutiva junto a los propios Jonas Brothers.

¿Por qué es tan querida la saga de Camp Rock?

Camp Rock se posicionó como pieza fundamental de la cultura de los años 2000, gracias en gran medida a que forma parte del medio que catapultó las carreras de Demi Lovato y los Jonas Brothers, actuando a su vez como representante del pop cultural. Su impacto duradero se refleja en la nostalgia de sus fanáticos originales y en su capacidad de reinventarse décadas después para inspirar a nuevos talentos musicales.