Más allá de Spider-Man: los 7 estrenos de cine que arrasarán en julio

¡Atención cinéfilos! Este mes la cartelera viene cargada con historias verdaderamente impresionantes. Desde secuelas de Marvel, como Spider-Man: Brand New Day, hasta el esperado live-action de Disney sobre Moana. A continuación, te compartimos los 7 estrenos de cine en julio de 2026 que no te puedes perder, así que sigue leyendo y descubre las películas que prometen arrasar en taquilla… ¡Hay para todos los gustos!

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Estrenos de cine en julio de 2026: 7 películas imperdibles para ver en el verano

El verano llegó y la mejor forma de pasar las vacaciones, sin duda, es disfrutando de una buena dosis de snacks frente a la gran pantalla, así que toma nota, porque estas son las 7 películas más esperadas de la temporada.

Minions & Monstruos

Estreno: 1 de julio

¡Los Minions están de regreso! En esta ocasión, las adorables criaturas amarillas se hacen presentes en el Hollywood de los años 20 para grabar una película de monstruos. No obstante, durante la aventura, liberan a estas temidas especies por todo el mundo, dando como resultado una historia llena de caos.

Moana (live-action)

Estreno: 8 de julio

Una de las películas más aclamadas de Disney da el salto a la “vida real”. Protagonizada por Dwayne Johnson, quien da vida al semidiós Maui, esta cinta promete una historia llena de magia en paisajes paradisíacos, acción y mucha, pero mucha música. Sin duda, una de las mejores opciones para ver en familia.

The Invite

Estreno: 8 de julio

Esta película va enfocada hacia un público más adulto. Se trata de una comedia dirigida y protagonizada por Olivia Wilde, en compañía de Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton. La cinta sigue la historia de un matrimonio que invita a sus vecinos a una reunión, lo que desencadena en una noche llena de giros inesperados y una que otra revelación.

Evil Dead: Burn

Estreno: 9 de julio

Los fans del terror también podrán disfrutar de una gran historia en la gran pantalla. Este mes se estrena “Evil Dead: Burn”, un nuevo spin-off de la popular franquicia de “Evil Dead”, producida por el creador original de la saga, Sam Raimi.

La Odisea

Estreno: 16 de julio

Basada en el mito de Odisea, la película narra el viaje de diez años del rey de Ítaca, Ulises, también conocido como Odiseo, para volver a su hogar tras la guerra de Troya. En el trayecto, se enfrentará a diversas criaturas mitológicas, mientras que su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco, se enfrentan a los problemas de su ausencia en casa.

El Día D: Bajo presión

Estreno: 16 de julio

Si lo que buscas es un drama histórico lleno de acción, esta película es la opción ideal. La cinta narra las 72 horas antes del Desembarco de Normandía y los momentos cruciales que vivió el meteorólogo James Stagg, quien fue el encargado de emitir el pronóstico que definió la invasión.

Spider-Man: Brand New Day

Estreno: 30 de julio

Una de las películas más esperadas del verano. La historia se ubica cuatro años después de Spider-Man: No Way Home, por lo que sigue la nueva vida de Peter Parker tras el hechizo de Dr. Strange que lo dejó en el olvido. La película muestra las consecuencias de aquella decisión, a medida que el querido superhéroe se enfrenta a una nueva red de criminales.