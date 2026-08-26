Jürgen Habermas, filósofo alemán: “Avergüénzate de morir hasta que no hayas conseguido una victoria para la humanidad.”

No cabe duda que si hablamos de los pensadores más influyentes e importantes de la actualidad, sin duda alguna tenemos que hablar de Jürgen Habermas, uno de los filósofos y sociólogos alemanes más sobresalientes de la época contemporánea. El destacado pensador, en una de sus frases célebres reflexionó sobre una de las cosas más importantes que deben hacer las personas antes de morir, “Avergüénzate de morir hasta que no hayas conseguido una victoria para la humanidad.”; fueron algunas de sus palabras, en esta frase el filósofo dejó claro que antes de que una persona muera debe conseguir un logro ayude a la sociedad; esto en realidad puede ser en cualquier ámbito, lo importante es que ese logro tenga un impacto importante en la sociedad. Si lo vemos desde otra perspectiva, lo anterior hará que la humanidad no solo tenga un gran logro sino que la memoria de la persona que muere prevalezca para siempre a través de su gran aportación al mundo.

¿Quién es Jürgen Habermas?

Jürgen Habermas nació en 1929 y desafortunadamente falleció este 2026. Sin embargo, fue una de las grandes figuras que impactó en la actualidad debido a las aportaciones que hizo. Fue un destacado filósofo y sociólogo alemán que se caracterizó por ser la figura principal de la segunda generación de La Escuela de Frankfurt la cual está conformada por un grupo de pensadores alemanes que fundaron la teoría crítica con el fin de analizar la sociedad, cultura e incluso la economía del siglo XX.

Una de las características principales de este pensador fueron sus ideas. Por ejemplo, una de ellas fue la “Teoría de la acción comunicativa”, en ella el filósofo propuso el uso del diálogo racional para combatir conflictos. Por otro lado, siempre buscó defender la democracia, respecto a esto una de sus ideas principales consistía en que la participación activa de los ciudadanos era fundamental para mejorar las instituciones políticas.

Obras más importantes de Jürgen Habermas

A lo largo de su trayectoria, Jürgen Habermas logró contribuir con grandes obras que hoy en día siguen siendo objeto de estudio como “Historia y crítica de la opinión pública”, “Conocimiento e interés”, “Teoría de la acción comunicativa”, “El discurso filosófico de la modernidad”, “Facticidad y validez”, solo por mencionar algunas. Cada una de estas obras han tenido gran impacto y son consideradas unas de las más importantes hoy en día.

