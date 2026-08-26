René Descartes, filósofo francés: “No hay alma, por poco noble que sea, que permanezca tan aferrada a los objetos de los sentidos que, a veces, no se aparte de ellos para desear un bien mayor”

A través de los siglos, René Descartes se ha consolidado como uno de los filósofos, matemáticos y físicos más influyentes en la humanidad, gracias a que su pensamiento y obra marcó una transición de la épica medieval y sentó las bases conceptuales hacia la Revolución Científica y el llamado racionalismo occidental.

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Gracias a frases como "No hay alma, por poco noble que sea, que permanezca tan aferrada a los objetos de los sentidos que, a veces, no se aparte de ellos para desear un bien mayor", son de las que mejor describen al mismo Descartes, pues podemos ver más allá de su entendimiento sobre la vida.

¿Cuál es la explicación de esta famosa frase de René Descartes?

Dentro de esta gran frase de René Descartes, podemos ver la naturaleza humana, pues los humanos estamos condicionados a constantemente buscar algo “más allá”, no solo por uno como individuo, sino por un bien más allá de uno como individuo que complazca los placeres materiales físicos.

Aunque el deseo muchas veces se podría anteponer y alimentar en distintas direcciones la ambición, es importante diferenciar de los deseos inmediatos como las cosas materiales que suelen distraer las verdaderas necesidades, dentro de ellas la búsqueda de lo que realmente nos apasiona o un propósito más grande que nos motive.

En este aspecto, Descartes señalaba que la razón es la herramienta principal para conocer la verdad y que incluso las personas más distraídas por lo material en algún punto tienen esa necesidad de mejorar sus intenciones.

¿Qué corriente de pensamiento seguía René Descartes?

Descartes fue fiel al racionalismo, una corriente filosófica que considera a la razón como la fuente principal y base de conocimiento humano, por ello, se le conoce como el padre del racionalismo moderno e incluso de la filosofía moderna.

Una de sus prácticas más recurrentes es dudar sistemáticamente de todo el conocimiento preestablecido y de la información de los sentidos para encontrar verdades absolutamente incuestionables, de ello viene su frase “Cogito, ergo sum” que quiere decir: “Pienso, luego existo”.