Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco: “De lo que no se puede hablar, hay que callar”

El filósofo Ludwig Wittgenstein fue, sin duda, uno de los pensadores más destacados de su época y dejó varias frases profundas que, hasta el día de hoy, siguen resonando entre quienes se encuentran con sus reflexiones. Muchas de sus ideas continúan generando debates y son objeto de estudio dentro de la Filosofía. Por eso, en esta ocasión te hablamos sobre una de sus frases más famosas y el significado que hay detrás de ella.

Ludwig Wittgenstein: el significado detrás de la frase “De lo que no se puede hablar, hay que callar”

La frase de Ludwig Wittgenstein es una famosa sentencia final que aparece en Tractatus Logico-Philosophicus. En ella, el filósofo austríaco establece el límite del lenguaje significativo al afirmar que solo es posible hablar de aquello que puede fundamentarse en hechos empíricos y científicos.

Según su reflexión, temas como la ética, la estética y la metafísica no pueden describirse completamente mediante el lenguaje, por lo que deben permanecer en silencio, ya que van más allá de lo comprobable.

¿Quién fue Ludwig Wittgenstein?

Ludwig Wittgenstein fue un filósofo y pensador europeo reconocido como una de las figuras más importantes de la filosofía del lenguaje del siglo XX, según Psicología y Mente. También destacó como profesor en instituciones reconocidas, incluyendo la Universidad de Cambridge. Además, fue discípulo de Bertrand Russell, otro influyente pensador de la época.

Su familia gozaba de una gran posición económica gracias a su padre, Karl Wittgenstein, quien fue uno de los empresarios más importantes de aquel tiempo.

Sin embargo, la llegada de la Primera Guerra Mundial cambió por completo el rumbo de su vida. Ludwig Wittgenstein tuvo que alistarse como soldado, fue capturado por tropas italianas y permaneció encarcelado durante dos años, aunque no pareó de filosofar.

¿Cuáles fueron las frases más famosas de Ludwig Wittgenstein?

La frase que te explicamos anteriormente no es la única reflexión destacada en la carrera de Ludwig Wittgenstein como pensador y lógico. El portal Psicología y Mente también recopila otras citas que siguen siendo analizadas hasta la actualidad: