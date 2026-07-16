Marjane Satrapi, escritora de Persépolis, sobre el miedo: “El miedo nos hace perder la conciencia y también nos convierte en cobardes”

Marjane Satrapi nació en Irán en 1969, a través de sus vivencias durante la Revolución Islámica de 1979 escribió novela gráfica y autobiográfica más conocida de su repertorio: Persépolis, en donde retrató su infancia dentro de esta movilización en Irán. La novela se publicó por primera vez en el 2000 y cobró relevancia poco a poco, llamando la atención sobre todo por el punto de vista de la protagonista: una Marjane Satrapi de 10 años viviendo cambios fuertes y creciendo en un ambiente lleno de violencia.

Dentro de las tantas frases que destacan dentro de la novela, se encuentra una que habla sobre el miedo, emoción importante y relevante para el ambiente en el que la escritora creció, la cuál dice: "El miedo nos hace perder la conciencia y también nos convierte en cobardes", en el contexto de lo escrito por Satrapi la frase hace alusión hacia cómo el miedo puede llegar a cegarnos en momentos clave para tomar acción, anulando muchas veces el pensamiento crítico.

Sin embargo la frase cobra vida también fuera de la obra en la que fue creada, si bien el miedo puede ser el motor para la sobrevivencia en muchas ocasiones, es importante saber distinguir cuando el miedo nos está paralizando, consecuencia que puede traer la falta de acción necesaria para que algo que no nos guste, cambie, la autora a través de esta frase quiere dejar en claro que no podemos dejar que el miedo nos quite el sentido de acción, pues es algo que nos obliga a ir directamente en contra de nuestros propios principios y deseos.

¿Qué otros libros escribió Marjane Satrapi?

Si bien Marjane Satrapi es más recordada por la invaluable obra 'Persépolis' es justo recordar que no solo fue la autora de esa novela gráfica, tuvo una carrera que fue reconocida con el premio de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024. Y entre sus obras más destacables se encuentran títulos como:



Bordados (2003)

Pollo con ciruelas (2004)

Mujer, Vida, Libertad (2024)

La amistad de un oso y otros cuentos persas (2001)

¿De qué y cuándo murió Marjane Satrapi?

Marjane Satrapi murió el pasado 4 de junio del 2026, a la edad de 56 años en París, Francia. De acuerdo a muchos medios de comunicación y gente cercana a la autora, dicen que murió de "tristeza" pues destacaban que había perdido a su esposo Mattias Ripa hace un año.

