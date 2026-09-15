Martha Nussbaum, filósofa estadounidense: “El miedo a la vulnerabilidad nos lleva a construir murallas, pero una vida lograda requiere aceptar nuestra interdependencia con los demás”

Sin duda alguna sin hablamos de grandes pensadoras y filósofas de la época actual mencionar a Martha Nussbaum es un deber, quien es una destacada experta en temas de ética, filosofía política, derecho y todo lo relacionado al estudio de las emociones. A lo largo de su trayectoria ha contribuido con grandes frases; en una de ellas abordó el tema de la vulnerabilidad ya que expresó "El miedo a la vulnerabilidad nos lleva a construir murallas, pero una vida lograda requiere aceptar nuestra interdependencia con los demás"; con estas palabras la pensadora dejó claro que mostrarse vulnerable hace que las personas demuestren que también necesitan de otros ya que el éxito en la vida no viene de la soledad sino de estar acompañados y sobre todo de recibir apoyo de otras personas.

¿Quién es Martha Nussbaum?

Martha Nussbaum es una de las filósofas estadounidenses más influyentes de la actualidad. Dentro de su formación destaca que estudió teatro y lenguas clásicas en la New York University (NYU) además de que tiene un doctorado en filosofía en la Universidad de Harvard, el cual realizó en 1975. A pesar de ello también posee una pasión por la enseñanza ya que es profesora en la Facultad de Derecho, el Departamento de Filosofía y la Facultad de Teología de la Universidad de Chicago. En 2012 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y en 2018 el Premio Berggruen.

¿Qué obras tiene Martha Nussbaum?

Martha Nussbaum cuenta con un gran número de obras como: La fragilidad del bien: la fortuna y la ética en la tragedia y la filosofía griega (1986), La terapia del deseo (1994), El cultivo de la humanidad (1997), Las fronteras de la justicia (2006), Paisajes del pensamiento: La inteligencia de las emociones, Sin fines de lucro, Crear capacidades, solo por mencionar algunas. Hoy en día cada una de estas obras son objeto de estudio en diversas áreas.