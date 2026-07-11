‘El retrato de Dorian Gray’ de Oscar Wilde, sobre la vejez: “La tragedia de la ancianidad no es ser viejo, sino joven”

Si hablamos de personas que han revolucionado la literatura sin duda alguna tenemos que hablar de Oscar Wilde, reconocido escritor irlandés, famoso por haber escrito la famosa obra ‘El retrato de Dorian Gray’, misma que fue escrita en abril de 1891. En este libro el destacado autor reflexionó sobre la vejez ya que dijo “La tragedia de la ancianidad no es ser viejo, sino joven”, con estas palabras Wilde expresó que existe un conflicto entre la juventud la edad avanzada ya que mientras el cuerpo cambia, tiene arrugas y la salud incluso de deteriora la mente permanece joven, con ilusiones, deseos y ganas de seguir, sin embargo a aveces la vejez puede complicar hacer todo lo que se podría cuando se era joven, hecho que sin duda provoca frustración.

Esta reflexión sin duda alguna permite que las personas y todos los lectores aprovechen al máximo su juventud y no permitan que los miedos o inseguridades los frenen ya que el paso del tiempo es inevitable y la vejez tarde o temprano llegará por lo que deben aprovechar su energía y vitalidad al máximo.

¿De qué trata ‘El retrato de Dorian Gray’?

La famosa obra ‘El retrato de Dorian Gray’ del escritor Oscar Wilde retrata la historia de un joven con gran belleza que toma la decisión de vender su alma con tal de mantener su juventud para siempre. Sin embargo, el costo de esto es que su retrato envejecerá. La historia aborda temas morales ya que el protagonista comienza a corromperse debido a una serie de excesos y vicios, que al final terminan reflejándose en su retrato, mismo que se ve como luce su conciencia. Por otro lado, el hedonismo, la hipocresía social, la juventud y la belleza son solo algunos de los temas que retrata la historia.

¿Quién es Oscar Wilde?

Oscar Wilde fue uno de los escritores irlandeses más conocidos en la literatura. Destacó también como poeta y dramaturgo. Una de las características de sus obras fue plasmar una sátira y crítica social en sus historias. En su vida personal destaca el matrimonio que tuvo con Constance Lloyd, con quien tuvo dos hijos. Algunas de sus obras más conocidas son: La importancia de llamarse Ernesto (1895), El fantasma de Canterville y otros cuentos, De Profundis (1897) y La balada de la cárcel de Reading (1898).