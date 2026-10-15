⁠Paulo Freire, pedagogo y filósofo brasileño, sobre la educación: “Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción”

No cabe duda que si hablamos de temas pedagógicos y de educación, sin lugar a dudas debemos mencionar a Paulo Freire, quién fue uno de los especialistas más importantes e influyentes en dicha área. En su libro Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa el autor expresó la frase "Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción". Con estas palabras Paulo dejó claro que “enseñar” va más allá de compartir conocimiento con las personas, sino que hay algo más profundo en esta acción, la cual reside en hacer que las personas generen sus propias ideas; es decir, desarrollar la autonomía del alumno.

¿De qué habla el libro Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa, de Paulo Freire?

El libro Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa es una de las obras más importantes del pedagogo brasileño Paulo Freire. En esta obra el autor critica la educación tradicional, la cual llama “educación bancaria”, en la que según él, el profesor deposita conocimiento en un alumno de manera pasiva, algo que el especialista rechaza de forma contundente ya que para él lo más importante debe residir en despertar curiosidad y autonomía en los alumnos que buscan aprender; esto para que el aprendiz sea capaz de hacer sus propias construcciones y sea un sujeto activo donde el papel de profesor es el de una guía en este camino.

En este libro el pedagogo también hizo una reflexión ética sobre el tema de la educación y el papel del profesor en la sociedad. Esta obra actualmente es objeto de estudio y análisis en la educación y muchos especialistas continúan haciendo reflexiones sobre su contenido.

¿Quién fue ⁠Paulo Freire y qué obras escribió?

⁠Paulo Freire fue un destacado pedagogo y filósofo, originario de Brasil, considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Su enfoque se basaba en generar una educación liberadora y dialógica. Dentro de los aspectos que lo caracterizaron fue su esfuerzo por erradicar la alfabetización ya que en 1962 logró hacerlo con 300 trabajadores rurales en 45 días.

Algunas de las obras más famosas del autor son La educación como práctica de la libertad (1967), Cartas a quien pretende enseñar (1994), Pedagogía de la autonomía (1996), Pedagogía del oprimido (1968), La importancia del acto de leer (y el proceso de liberación) (1981), Pedagogía de la esperanza (1992), ¿Extensión o comunicación? (1969), solo por mencionar algunas.

