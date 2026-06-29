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Platón, filósofo griego, sobre la vida: “La dirección en la que la educación inicia a un hombre determinará su vida futura”

“La dirección en la que la educación inicia a un hombre determinará su vida futura”. La frase de Platón con la que nos hace reflexionar sobre la vida.

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|Imagen editada de Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

La filosofía aborda cuestiones en todas las dimensiones de la vida humana, y sus técnicas se aplican a problemas en cualquier campo de estudio o actividad, de acuerdo a la Asociación Filosófica Estadounidense. Sin embargo, advierte que ninguna definición breve puede expresar la riqueza y variedad de la filosofía.

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Ese campo tan vasto sobre el cual la filosofía invita a reflexionar comenzó a ser el objeto de estudio de grandes pensadores como Aristóteles, Platón, Sócrates y René Descartes, entre muchos otros. Cada uno de ellos ayudó a darle forma a los cimientos sobre los cuales se construyó esta disciplina.

El aporte de Platón a la filosofía

En el caso de Platón, es destacado por transformar la filosofía al fundar la teoría de las Formas o de las Ideas. En esta, argumenta que el mundo físico que percibimos es solo una copia imperfecta de una realidad suprema, eterna e inmutable que solo puede alcanzarse a través de la razón.

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Platón introdujo la idea de que el Estado debe ser gobernado por la justicia y la sabiduría, estableciendo así un legado que sigue definiendo cómo entendemos la política, la moral y la verdad en Occidente. Cada una de sus premisas fue inmortalizada en una gran cantidad de frases que son ampliamente estudiadas.

Platón y una frase sobre la vida

Una de las frases potentes de Platón es la que dice “La dirección en la que la educación inicia a un hombre determinará su vida futura” y con la que da en el clavo de algo que seguimos discutiendo hoy en día: el poder moldeador de los primeros años.

Para el filósofo griego, la educación no era simplemente acumular datos o aprender un oficio; era una formación del carácter y del alma. Actualmente, esta frase puede analizarse conectada con la psicología y la neurociencia ya que las experiencias de la infancia temprana crean las "autopistas" neuronales sobre las cuales construiremos nuestras decisiones adultas.

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