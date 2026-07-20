Platón, filósofo griego, sobre el tiempo: “El tiempo es la imagen de la eternidad en movimiento”

La UNESCO es una de las entidades que pone de relieve a la filosofía como fundamental para el desarrollo humano y la convivencia social. Esta apreciación se basa en que entiende que esta disciplina fomenta el pensamiento crítico e independiente.

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A lo largo de la historia, pensadores como Aristóteles, Platón y Sócrates, entre muchos otros, han dejado esto en claro y es que sus premisas se centraron en temas muy especiales de la vida humana. Esa curiosidad o búsqueda de respuestas es lo que han logrado instalar en muchas personas.

Platón y sus enseñanzas vigentes

Si ponemos el foco en Platón, hay que tener en cuenta que se trató de uno de los filósofos más influyentes de la Grecia clásica y del pensamiento occidental. Esto, principalmente, porque sostenía que el mundo sensible que percibimos con los sentidos es solo un reflejo imperfecto de una realidad más profunda, el mundo de las Ideas.

Diversas fuentes bibliográficas revelan que este filósofo griego dejó muchas enseñanzas que mantienen su vigencia en la actualidad ya que podemos analizarlas en un contexto en donde lo digital se lleva toda la atención, por lo que debemos cuestionarnos sobre la verdadera libertad y la justicia que, hoy en día, se dejan llevar por impulsos o apariencias.

Platón y una frase profunda

Tras lo señalado, una de las frases de Platón puede ser analizada en este sentido y es la que dice "El tiempo es la imagen de la eternidad en movimiento". Con ella, el filósofo griego expuso su visión sobre la creación y la estructura del universo.

Esta frase de Platón es muy profunda y con ella explica que el tiempo es el intento del mundo actual por imitar lo eterno. En la actualidad podemos analizarla desde la óptica de que, aunque todo a nuestro alrededor cambie, envejezca o pase volando, el ritmo constante del presente nos conecta con un orden superior que permanece. Esta premisa merece ser reflexionada.

