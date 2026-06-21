La reflexión de Platón sobre la política y sociedad: “El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres”
“El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres”. La frase con la que Platón analizó a la política y sociedad.
La Asociación Filosófica Estadounidense (APA) remarca que la filosofía es muy diferente a cualquier otro campo y que es única, tanto por sus métodos como por la naturaleza y amplitud de su objeto de estudio.
En un informe difundido señala que la filosofía aborda cuestiones en todas las dimensiones de la vida humana, y sus técnicas se aplican a problemas en cualquier campo de estudio o actividad. Además, sintetiza que “ninguna definición breve puede expresar la riqueza y variedad de la filosofía”.
Particularidades de Platón
Cuando se habla de la filosofía y su riqueza, vienen de inmediato a nuestra mente nombres como los de Sócrates, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, René Descartes, Baruch Spinoza, John Locke, David Hume e Immanuel Kant, entre otros. Cada uno dejó su semilla en esta disciplina y sentó las bases de lo que es hoy.
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En el caso de Platón, es considerado el discípulo más brillante de Sócrates y el maestro de Aristóteles. En la historia de la filosofía se distingue por articular su pensamiento a través de diálogos dramáticos, una estrategia literaria con la que evitaba dar respuestas dogmáticas y fomentaba el debate activo.
Diversas fuentes relacionadas a esta disciplina precisan que su mayor particularidad teórica es la Teoría de las Ideas, a través de la cual sostiene que el mundo físico que percibimos es solo una copia imperfecta y cambiante de una realidad superior, inmutable y perfecta.
Platón y una frase sobre la política y sociedad
“El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres” es una de las frases ancladas a la historia de Platón. El filósofo griego explica que los hombres íntegros y sabios no buscan el poder por dinero ni por honores. Al contrario, ellos ven el ejercicio del gobierno no como un premio, sino como una carga o un mal necesario.
En la actualidad, esta frase puede analizarse al entender que el debate y el gobierno terminan en manos de sectores incompetentes, corruptos o radicales. Por lo tanto, la lección de Platón es que la neutralidad no existe: si ignoras la política, otros decidirán por ti.