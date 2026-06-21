La reflexión de Platón sobre la política y sociedad: “El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres”

La Asociación Filosófica Estadounidense (APA) remarca que la filosofía es muy diferente a cualquier otro campo y que es única, tanto por sus métodos como por la naturaleza y amplitud de su objeto de estudio.

En un informe difundido señala que la filosofía aborda cuestiones en todas las dimensiones de la vida humana, y sus técnicas se aplican a problemas en cualquier campo de estudio o actividad. Además, sintetiza que “ninguna definición breve puede expresar la riqueza y variedad de la filosofía”.

Particularidades de Platón

Cuando se habla de la filosofía y su riqueza, vienen de inmediato a nuestra mente nombres como los de Sócrates, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, René Descartes, Baruch Spinoza, John Locke, David Hume e Immanuel Kant, entre otros. Cada uno dejó su semilla en esta disciplina y sentó las bases de lo que es hoy.

En el caso de Platón, es considerado el discípulo más brillante de Sócrates y el maestro de Aristóteles. En la historia de la filosofía se distingue por articular su pensamiento a través de diálogos dramáticos, una estrategia literaria con la que evitaba dar respuestas dogmáticas y fomentaba el debate activo.

Diversas fuentes relacionadas a esta disciplina precisan que su mayor particularidad teórica es la Teoría de las Ideas, a través de la cual sostiene que el mundo físico que percibimos es solo una copia imperfecta y cambiante de una realidad superior, inmutable y perfecta.

Platón y una frase sobre la política y sociedad

“El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres” es una de las frases ancladas a la historia de Platón. El filósofo griego explica que los hombres íntegros y sabios no buscan el poder por dinero ni por honores. Al contrario, ellos ven el ejercicio del gobierno no como un premio, sino como una carga o un mal necesario.

En la actualidad, esta frase puede analizarse al entender que el debate y el gobierno terminan en manos de sectores incompetentes, corruptos o radicales. Por lo tanto, la lección de Platón es que la neutralidad no existe: si ignoras la política, otros decidirán por ti.