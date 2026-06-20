Esta es la referencia que Luis Romo, jugador de la Selección Mexicana, hizo en el Mundial 2026, de la película “Proyecto Salvación” de Ryan Gosling

Recientemente Luis Romo, jugador de la Selección Mexicana, anotó su primer gol en el partido México vs. Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sin embargo además de la gran anotación deportiva, lo que se robó los reflectores fue la particular forma en la que el deportista; mismo que porta la camiseta con el número 7, festejó, pues lo hizo haciendo un gesto corporal que forma parte de la película "Proyecto Salvación", cinta protagonizada por el actor Ryan Gosling.

¿Qué seña hizo Luis Romo tras anotar su primer gol en el Mundial 2026?

Luis Romo, futbolista de la Selección Mexicana, recreó la emotiva despedida de Ryland y Rocky en la película "Proyecto Salvación", esta escena es una de las más conmovedoras de todo el largometraje ya que marca un adiós definitivo entre ambos personajes pues han completado la misión y saben cómo salvar a la tierra por lo que los dos se preparan para volver a su respectivo hogar. Lo que es particular de este momento es el gesto con la mano que ambos personajes hacen al momento de despedirse ya que mueven sus manos y brazos de un lado a otro, gesto corporal que expresa el cariño que los dos se tienen así como la infinita gratitud que sienten por todo lo que vivieron juntos y justamente fue este movimiento el que Luis Romo recreó sobre la cancha al anotar su primer gol.

“Fuimos a ver una película hace poco del espacio, de una piedra con Ryan Gosling…y la piedra al final se despide de él con eso y le dije que lo íbamos a hacer en cuanto metiera el primer gol y ya al final se dió”, fueron algunas de las palabras que el destacado futbolista dijo respecto a su particular forma de festejar su triunfo sobre la cancha.

¿De qué trata la película "Proyecto Salvación"?

Proyecto Salvación, también llamada “Project Hail Mary” es una película lanzada en 2026, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller y protagonizada por Ryan Gosling que narra la historia de Ryland Grace, un profesor que despierta en una nave espacial y sin recordar qué fue lo que pasó y cómo llegó hasta ahí. Sin embargo, tendrá que realizar una misión, de la cual depende la supervivencia de la Tierra. En esta travesía conocerá a Rocky, un ser extraterrestre con el que entablará una relación de amistad profunda y emocional.