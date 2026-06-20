Pasó desapercibida en cines, es la tercera entrega de una famosa franquicia y ahora se mantiene en el top 10 de lo más visto en Prime Video en México

Prime Video en México es una de las plataformas de streaming más importantes y con más éxito debido a que contiene un amplio catálogo de series y películas así como contenido original que ha cautivado a miles de personas, recientemente se sumó la cinta “Los Ilusionistas 3” y luego de su llegada ha cautivado a los suscriptores, colocandose en el top de los 10 contenidos más vistos.

Los ilusionistas 3: ¿De qué trata?

"Los ilusionistas: Nada es lo que parece" es una reconocida franquicia cinematográfica de suspenso, robo y asaltos en donde los protagonistas son los también llamados "Los Cuatro Jinetes" personas que en realidad son magos callejeros quiénes realizan diversos espectáculos con el fin de hacer sustracciones en instituciones bancarias y dar a conocer las jugadas de algunos empresarios para después repartir el dinero a diversas personas. Esto no resulta tan sencillo ya que son perseguidos por el FBI. Ahora bien, luego de este estreno en 2013 la película tuvo tanto éxito que se convirtió en una franquicia, razón por la que hay 2 películas más.

Respecto a “Los Ilusionistas 3”, la película se estrenó en 2025, sin embargo su éxito financiero fue menor respecto a la primera entrega debido a que la tercera cinta acumuló $246 millones de dólares mientras que la primera $351 millones. Respecto a la película número 3 de esta franquicia, la historia se centra de nuevo en “Los Cuatro Jinetes”, quiénes esta vez se tendrán que unir a una nueva generación de magos ya que tendrán el propósito de frenar las actividades de un grupo delictivo y dar a conocer la verdad sobre los negocios Veronika Vanderburg. La cinta está llena de suspenso, acción y momentos que mantienen en un hilo al espectador ya que nada está previsto.

Los ilusionistas 3: Reparto de actores en la cinta

Esta cinta cuenta con una gran cantidad de talento, muchos de ellos fueron parte de las cintas anteriores y se catapultaron como los favoritos del público. Algunos de los actores que formaron parte del proyecto fueron Jesse Eisenberg, Dave Franco, Andrew Santino, Ben Seidman, Lyssandra Skye Arias, Rosamund Pike, William Gaminara, Woody Harrelson, Isla Fisher, Henry Fisher, Ariana Greenblatt, Dominic Sessa, Justice Smith, Scott Alexander Young, solo por mencionar algunos.