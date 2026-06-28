La reflexión de René Descartes sobre el conocimiento: “Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás”

René Descartes fue un filósofo, matemático y científico francés, ampliamente considerado como el padre de la filosofía moderna. Sus pensamientos se centraron en encontrar una verdad absoluta e indudable sobre la cual construir todo el conocimiento humano.

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El pensamiento de René Descartes buscaba alejarse de las verdades impuestas por las autoridades religiosas o la tradición. Esto es solo parte del legado que supo dejar en la historia de la humanidad y que le da sentido de ser a la filosofía.

René Descartes y la filosofía

Diversas fuentes bibliográficas remarcan que René Descartes defendió la idea de que el conocimiento verdadero proviene de la mente y la lógica, no de la experiencia sensorial (racionalismo). Además, introdujo el dualismo, dividiendo la realidad en el alma o mente y el cuerpo o materia.

Los aportes de René Descartes a la filosofía son muchos y entre estos podemos citar la implementación de la duda metódica, un ejercicio radical donde decidió dudar de todo lo que daba por sentado con el fin de ver si quedaba algo absolutamente incuestionable.

René Descartes y una frase vigente

Quienes se embarcan en el estudio de la filosofía deben pasar por el pensamiento de René Descartes y en ese camino se encuentran con frases muy potentes de su autoría. “Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás” es una de las premisas más potentes y vigentes del filósofo francés.

Esta frase se aplica efectivamente en la actualidad, en la que vivimos en "piloto automático", devorando información rápida y siguiendo rutinas preestablecidas. René Descartes nos deja caer una verdad incómoda: existir no es lo mismo que vivir conscientemente. Es por eso que esta premisa es una invitación a “despertar”.