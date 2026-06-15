La reflexión de René Descartes sobre la verdad y el método: “No basta tener buen ingenio; lo principal es aplicarlo bien”

René Descartes fue uno de los tantos filósofos que dejó grabada a fuego su huella en esta disciplina. Vivió entre 1596 y 1650 y es ampliamente considerado como el padre de la filosofía moderna y uno de los principales artífices de la Revolución Científica, de acuerdo con fuentes analizadas con Gemini (Inteligencia Artificial).

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Su pensamiento es estudiado por quienes incursionan profesionalmente en la filosofía y por quienes intentan encontrar respuestas a distintos interrogantes.

¿Por qué estudiar a René Descartes?

El pensamiento de René Descartes marcó un antes y un después ya que rompió con la principal corriente teológica y filosófica de la Edad Media que ligaba la filosofía a la teología cristiana. En su lugar, el filósofo francés buscó fundamentar el conocimiento humano sobre bases netamente racionales.

Estudiar a René Descartes es fundamental porque introdujo la duda metódica como herramienta científica y de esta manera enseñó a cuestionar las verdades heredadas. Además, su legado es imprescindible para comprender la evolución de la ciencia y la psicología actual.

René Descartes y una frase sobre la verdad y el método

“No basta tener buen ingenio; lo principal es aplicarlo bien” es una de las frases más célebres de René Descartes ya que condensa el núcleo de la revolución filosófica que proponía. Lo que intentaba decirnos es que no se trata de qué tan potente es nuestra mente, sino de cómo la utilizamos.

Esta frase no pierde vigencia y es que en cualquier época se la puede analizar. Para René Descartes podemos caer en un error pero este no surge de la falta de inteligencia, sino que tiene su origen en la ausencia de un método ordenado para dirigirla.