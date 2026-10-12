La reflexión de Sartre sobre la libertad humana: “El hombre está condenado a ser libre”

El mundo de la filosofía no solo se circunscribe al ámbito académico sino que en redes sociales, películas, series y diversas formas de comunicación se comparten premisas de los pensadores más destacados de la historia.

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Recurrir a la filosofía es una gran forma de alimentar nuestro sentido crítico, buscar respuestas a los interrogantes más profundos de la vida y, por qué no, encontrarle sentido a nuestra vida. Las premisas de filósofos como Sócrates, Aristóteles y Platón, entre muchos otros, se encuentran entre las lecciones más destacadas.

¿Quién fue Sartre?

Entre los pensadores más citados se encuentra Jean Paul Sartre, uno de los filósofos más denostados, vilipendiados y admirados de la historia, según la Universidad Francisco Marroquín. Esta casa de estudios precisa que su pensamiento desafía al poder y a lo tradicional.

A lo largo de su carrera, Sartre reflejó su pensamiento tanto en tratados filosóficos fundamentales como en obras literarias y teatrales, entre las que destacan “La náusea” y “A puerta cerrada”. Según registros del Instituto Nacional del Audiovisual (Francia), mantuvo siempre una postura de compromiso político radical y de independencia intelectual, actitud que lo llevó a rechazar de manera célebre el Premio Nobel de Literatura en 1964 para evitar que su figura fuera institucionalizada.

¿Cuál fue el legado de Sartre?

Reseñas históricas destacan que el legado de Jean-Paul Sartre transformó profundamente la filosofía contemporánea, la teoría política y la literatura, redefiniendo el concepto del compromiso del intelectual en la sociedad civil.

Investigadores de instituciones como la Universidad de París remarcan que la noción sartreana del compromiso obligó a generaciones de creadores y pensadores a asumir que la neutralidad ante la injusticia es imposible, sirviendo como base teórica para movimientos de descolonización, derechos civiles y protestas sociales como las de Mayo del 68. En la actualidad, su obra continúa siendo un referente imprescindible para estudiar la libertad individual, la angustia existencial y la ética del libre albedrío en el mundo contemporáneo.

Sartre y una frase sobre la libertad humana

Entre las premisas más destacadas de Sartre se destaca su frase “El hombre está condenado a ser libre” con la que resume la esencia del existencialismo al plantear que la existencia precede a la esencia: no elegimos venir al mundo ni poseemos una naturaleza o propósito predeterminado por Dios o el destino.

Sin embargo, remarca el filósofo, carecemos de excusas y nos vemos forzados a tomar decisiones constantemente, haciéndonos plenamente responsables de cada una de nuestras acciones y del tipo de persona que elegimos ser.

¿Sigue vigente esta frase de Sartre?

En la actualidad, esta frase se mantiene plenamente vigente, pues nos encontramos sumergidos en una era de hiperconectividad e infinidad de opciones donde la presión por elegir el rumbo personal, profesional y digital es permanente.

Para aplicar esta enseñanza de Sartre en el presente, debemos asumir la responsabilidad individual de nuestras vidas sin recurrir al autoengaño o la “mala fe” —es decir, dejar de culpar al contexto, al algoritmo, a las presiones sociales o al destino por nuestras insatisfacciones—. Practicar esta libertad implica actuar con autenticidad, reconociendo que cada pequeña decisión diaria construye nuestro proyecto de vida y que tenemos el poder de transformar activamente nuestra realidad.