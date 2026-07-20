La reflexión de Sócrates sobre el carácter: “Para mover el mundo, el primer paso es movernos a nosotros mismos”

La filosofía es una de las disciplinas que nos abraza a todos como sociedad porque constituye una necesidad humana universal que nos brinda las herramientas conceptuales para reflexionar, cuestionar e interpretar el mundo, promoviendo el pensamiento crítico, la paz y la comprensión entre distintas culturas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

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Para la UNESCO, lejos de ser un saber elitista o abstracto, la filosofía es una práctica cotidiana accesible a cualquier persona. Muchos filósofos llevan años dejando en claro que esta disciplina nace de la curiosidad inherente de la humanidad por comprender su existencia, sus valores y el entorno que comparte.

Las premisas de Sócrates

Desde la Antigua Grecia surgen los filósofos más destacados en la historia. Sócrates es uno de ellos y es considerado uno de los fundadores del pensamiento filosófico occidental. Diferentes fuentes bibliográficas señalan que la vigencia de su pensamiento reside en que con la mayéutica legó un método atemporal de cuestionamiento crítico que ahora resulta indispensable en una era que está dominada por la sobreinformación y la polarización.

Muchos escritos destacan que al colocar la búsqueda de la virtud y la integridad moral por encima del éxito material, del prestigio o del poder superficial, el filósofo griego sigue ofreciendo un contrapeso ético radical contra el consumismo y el individualismo contemporáneos. Por lo tanto, Sócrates nos sigue haciendo reflexionar y su premisa "Solo sé que no sé nada" adquiere mayor peso.

Sócrates y una frase para reflexionar

La frase precedente no es la única que se destaca de Sócrates, muchas de sus enseñanzas están inmortalizadas en premisas muy profundas como la que dice "Para mover el mundo, el primer paso es movernos a nosotros mismos". Con esta frase, abordó el predominio del autogobierno y el examen interior antes de pretender transformar la realidad exterior.

En la actualidad, esta frase de Sócrates puede analizarse en el sentido de que las opiniones abundan, pero no así el ejemplo. Por lo tanto, esta premisa nos invita a pasar del discurso al hábito, es decir de lograr una coherencia diaria en nuestra propia conducta.