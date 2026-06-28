William Shakespeare, dramaturgo inglés: “Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer; no has amado“

El amor es uno de los temas más recurrentes en la literatura, y la obra de William Shakespeare es un claro ejemplo de ello. Ya sea que este sentimiento se vea impregnado por la tragedia, como en "Romeo y Julieta", o sea el protagonista de una comedia llena de fantasía, como en "Sueño de una Noche de Verano"; el dramaturgo y poeta inglés siempre tuvo algo que decir sobre él. Entre sus reflexiones más memorables destaca una frase que nos hace cuestionarnos: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor?

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“Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer; no has amado”: William Shakespeare

Esta frase aparece en la obra “As You Like It” (“Como gustes”, en español), específicamente en el acto II, escena IV. A través de ella, Shakespeare nos habla sobre cómo el amor puede llevar a una persona a actuar de manera irracional, pues bien se dice que cuando uno está enamorado no piensa con la cabeza, sino con el corazón, lo que puede derivar en decisiones impulsivas o gestos inesperados.

No obstante, más allá de esa “ligera locura”, la reflexión de Shakespeare apunta a que amar implica vulnerabilidad, estar dispuesto a hacer o sumergirse en cosas nuevas. Salir de la zona de confort. Amar es un sentimiento que, en muchas ocasiones, nos lleva a actuar de formas que jamás habríamos imaginado. Pero ojo. Esa idea no debe confundirse con perder el juicio o permitir que se traspasen los propios límites. El amor no debe significar tolerar ni formar parte de situaciones perjudiciales o dañinas.

¿Quién fue William Shakespeare?

Dramaturgo, poeta y actor. William Shakespeare es considerado uno de los escritores más importantes no sólo de la literatura inglesa, sino a nivel universal. A través de su obra, el también conocido como el “Bardo de Avon” exploró la naturaleza humana, dando como resultado títulos que permanecen vigentes en la actualidad.

Retrato de William Shakespeare | Crédito: Historical Picture Archive

¿Cuáles son las obras más populares de William Shakespeare?

Entre sus obras más populares destacan títulos como “Romeo y Julieta”, “Hamlet”, “Macbeth”, “Otelo” y “Sueño de una noche de Verano”, por mencionar algunos.