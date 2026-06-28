William Shakespeare, dramaturgo inglés: “Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer; no has amado“
¿Qué estamos dispuestos a hacer por amor? William Shakespeare, famoso dramaturgo inglés, respondió a esta pregunta a través de esta memorable reflexión.
El amor es uno de los temas más recurrentes en la literatura, y la obra de William Shakespeare es un claro ejemplo de ello. Ya sea que este sentimiento se vea impregnado por la tragedia, como en "Romeo y Julieta", o sea el protagonista de una comedia llena de fantasía, como en "Sueño de una Noche de Verano"; el dramaturgo y poeta inglés siempre tuvo algo que decir sobre él. Entre sus reflexiones más memorables destaca una frase que nos hace cuestionarnos: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor?
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“Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer; no has amado”: William Shakespeare
Esta frase aparece en la obra “As You Like It” (“Como gustes”, en español), específicamente en el acto II, escena IV. A través de ella, Shakespeare nos habla sobre cómo el amor puede llevar a una persona a actuar de manera irracional, pues bien se dice que cuando uno está enamorado no piensa con la cabeza, sino con el corazón, lo que puede derivar en decisiones impulsivas o gestos inesperados.
No obstante, más allá de esa “ligera locura”, la reflexión de Shakespeare apunta a que amar implica vulnerabilidad, estar dispuesto a hacer o sumergirse en cosas nuevas. Salir de la zona de confort. Amar es un sentimiento que, en muchas ocasiones, nos lleva a actuar de formas que jamás habríamos imaginado. Pero ojo. Esa idea no debe confundirse con perder el juicio o permitir que se traspasen los propios límites. El amor no debe significar tolerar ni formar parte de situaciones perjudiciales o dañinas.
¿Quién fue William Shakespeare?
Dramaturgo, poeta y actor. William Shakespeare es considerado uno de los escritores más importantes no sólo de la literatura inglesa, sino a nivel universal. A través de su obra, el también conocido como el “Bardo de Avon” exploró la naturaleza humana, dando como resultado títulos que permanecen vigentes en la actualidad.
¿Cuáles son las obras más populares de William Shakespeare?
Entre sus obras más populares destacan títulos como “Romeo y Julieta”, “Hamlet”, “Macbeth”, “Otelo” y “Sueño de una noche de Verano”, por mencionar algunos.