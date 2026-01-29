FILTRAN las primeras imágenes de Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan y Joseph Quinn en la película de Los Beatles

Las película de Los Beatles, protagonizada por Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan y Joseph Quinn promete hacer historia en el cine, no solo por el ambicioso proyecto que el director de las cintas, Sam Mendes, ha decidido hacer, si no también por las grandes expectativas que todo el público tiene respecto a las interpretaciones de los actores que darán vida a cuatro de los más grandes músicos de la historia.

Algunos son los detalles que poco a poco se han ido revelando respecto a las cintas que tendremos próximamente en cine, sin embargo no habíamos tenido la oportunidad de ver a los protagonistas caracterizados, hasta ahora. Pues a través de X se han filtrado imágenes en donde vemos a cada uno de los actores ya interpretando a sus respectivos personajes:

Paul Mescal como Paul McCartney

Harris Dickinson como John Lennon

Barry Keoghan como Ringo Starr

Joseph Quinn como George Harrison

De acuerdo a la información que se ha filtrado en redes sociales, estas imágenes han sido sacadas del Instituto de Artes Performáticas de Liverpool (instituto cofundado por Paul McCartney), en donde Sony Pictures UK ha escondido las fotografías para que los estudiantes las encuentren. Los comentarios a las filtraciones en su mayoría son positivos, y si bien aún no conocemos el nivel de actuación que cada uno de ellos brindará, sí podemos admitir que se parecen bastante a los personajes que traerán a la pantalla grande.

Los Beatles: ¿cuántas películas van a ser y cuándo se van a estrenar?

Sam Mendes se embarcó en el proyecto más importante de su vida, revelando que la película de Los Beatles no será solo una entrega, si no cuatro, cada una protagonizada desde la perspectiva de cada uno de los Fab 4: John Lenon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney, cuatro películas que además serán estrenadas de forma simultánea en el 2028, en lo que el mismo director dice será "la primera maratón cinematográfica", pues él se habría dado cuenta que una película no será suficiente y que una serie no le haría justicia a la histórica banda británica.

Los Beatles: Reparto confirmado