FOTOS | El macabro regalo de Stephen King al director de Sueños de Fuga.

No es novedad que la vida de Stephen King y sobre todo sus creaciones literarias son un misterio, pues hasta se ha ganado el apodo de “el maestro del horror”, y justamente la película ‘Sueños de Fuga’ (The Shawshank Redemption) está basada en uno de sus libros.

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Pero relacionado a este trabajo, que no pasó desapercibido por nadie, pues hasta recibió 7 nominaciones a los premios Oscar en 1995 - entre ellos en la terna de Mejor Película, aunque no ganó en ninguna categoría-, el escritor Stephen King tuvo un peculiar gesto con el director Frank Darabont.

Y es que, aunque hizo un magnífico trabajo con su obra, varios años después se supo del ‘macabro regalo’ que Stephen le hizo llegar a Darabont, algo que nunca va a olvidar.

Si quieres saber exactamente cuál fue el regalo que le dio el maestro del horror al director de Sueños de Fuga, entonces… ¡Desliza nuestra galería y entérate!

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¡Y lo más importante, te invitamos a que este sábado disfrutes del estreno de Sueños de Fuga, película protagonizada por Morgan Freeman, Tim Robbins, Bob Gunton, entre otros actores, por la pantalla de Azteca 7!