FOTOS | Famosos que son otakus y tú no lo imaginabas.

Seguramente tienes un amigo, vecino, primo o conocido que es súper fanático de las series anime, que le gusta leer manga, va a las convenciones de Cosplay, que sueña con viajar a Japón y que en su playlist predominan los soundtracks de las series como Dragon Ball, Naruto o cualquier otro, menos música del momento; si tu respuesta fue “sí", entonces sabes que es otaku y no hay duda.

Y aunque ellos tienen bien claros sus gustos y no temen mostrarlos, hay quienes todavía lo mantienen oculto, pero que por un descuido salió a relucir. Tal y como sucedió con algunos famosos que son otakus y tú ni siquiera lo sabías.

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Pues si bien frente a las cámaras muestran su mejor cara y gusto por las tendencias, fuera de ellas llevan un fan del anime dentro; qué mejor ejemplo de ello que artistas como Belinda, Billie Eilish, Tobey Maguire y Jessica Bulman.



Así que a continuación te presentamos un breve listado de celebridades que llevan la camiseta de otaku bien puesta. ¡ Desliza nuestra galería y entérate !

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