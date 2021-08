Jadda y Will llevan más de 20 años de casados.

FOTOS | Así surgió el amor entre Will Smith y Jada Pinkett.

Jada audicionó para ser la novia de Will en El Príncipe del Rap, sin pensar que más tarde se convertiría en su esposo de la vida real.

¿Qué dirías si te dicen que no te quedarás con el trabajo, pero encontrarás al amor de tu vida? ¡Probablemente sería un buen trato! Pues, justamente es lo que le ocurrió a Jadda Pinkett, quien audicionó para ser parte de “El Príncipe del Rap”, y no se quedó con el papel, pero, años más tarde, se convirtió en la esposa de Will Smith, en la vida real.

Mucho se ha dicho sobre el matrimonio de Jadda y Will, sobre todo cuando se puso en duda la estabilidad del mismo, no obstante, es una de las relaciones más sólidas de Hollywood, y durante más de 20 años han estado felizmente casados.

Jadda tenía 19 años, y audicionaba para convertirse en la novia de Will en “El Príncipe del Rap”, no se quedó con el trabajo, pero ahí se dio su primer encuentro, pero, Smith tenía otros planes para su vida romántica, pues tiempo después, contrajo nupcias con Sheree Zampino, madre de su hijo mayor que le solicitó el divorcio unos años más tarde.

¿Sabes quién se quedó con el papel de Lisa? ¡Da clic aquí y entérate de todo!

La vida parecía reunir a Jadda y a Will, se encontraban en eventos, en reuniones con amigos en común, y parecían tener una química especial, y al no poder ignorar más esta situación, el protagonista de El Príncipe del Rap, decidió invitarla a salir, y para su gran fortuna, ella aceptó.

El amor y la confidencia crecieron, y la pareja finalmente se unió en matrimonio, resultado de ello, tuvieron dos hijos, y se convirtieron en la familia soñada, aunque, los protagonistas de esta historia, han reconocido que a pesar de la hermosa vida que comparten juntos, han enfrentado muchos baches.

Se puede decir mucho de la relación entre Jadda y Will Smith, sin embargo, lo cierto es que a pesar de todos los escándalos, continúan juntos.

¡Ponte fresco! Y disfruta de “El Príncipe del Rap” por Azteca 7.