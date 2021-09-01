FOTOS | Mansión Banks, personaje silencioso de El Príncipe del Rap.

La mansión Banks es sin duda uno de los personajes principales de “El Príncipe del Rap”, y quizá muchos lo habían ignorado hasta este momento.

La gran casa de la tía Vivian y el tío Phil le abrió sus puertas a Will, y desde ese momento se convirtió en el escenario de muchas risas, regaños, y toda clase de situaciones (lo que nos lleva a recordar ese incómodo momento en el que los Banks conocieron a Donald Trump), por eso en esta ocasión te contamos más sobre esta casota de ensueño.

De hecho el reparto original de la serie regresó con motivo del aniversario 30 de “El PRíncipe del Rap”, y el mismísimo Will Smith y su amigo Jeff Jazz (o sea, Jazz en la serie), lo acompañó a echar un vistazo en el lugar y de hecho, sí luce bastante diferente de lo que recordamos, ya que, de hecho, el show fue grabado en un set.

Lo cierto es que, la impresionante casa que le prestó su fachada a la mansión de los Banks, no deja de ser un lugar tremendamente espectacular.

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Y bueno, depende del momento en el que hayas visto la serie, o incluso si viste todaaaaas las temporadas de “El Príncipe del Rap”, la mansión de los Banks sufrió algunas modificaciones después de la primera temporada, y el resultado fue bastante desastroso.

Bueno, el primer mito que derribaremos en torno a la casa de la familia Banks, es el hecho de que el inmueble no se encuentra ubicado en el prestigioso barrio de Bel-Air, de hecho se encuentra en Brentwood, condado que de igual manera se encuentra en California.

Esta casa abarca unos 500 metros cuadrados, y fue diseñada por el arquitecto afrodescendiente, Paul R. Williams, y cuenta con un total de 7 habitaciones, 9 cuartos de baño, piscina, un amplio jardín, y una hermosa casa de huéspedes.

Eso sí, la mansión de la familia Banks es por demás icónica, y no deja de ser una de las casas más queridas y conocidas de la televisión y es todo gracias a la historia que albergó.

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