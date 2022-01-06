¿Te imaginas un día caminar por la playa y de repente encontrar un huevo con algo en su interior y que al final termine siendo un pequeño monstruo? Pues eso es justamente lo que le pasó a Angus MacMorrow (Alex Etel), el protagonista de ‘Mi Mascota es un Monstruo’ (The Water Horse: Legend of the Deep), una bella historia.

Y es que este niño, que era muy solitario, tuvo la suerte de encontrarse con este misterioso ser que comenzó como un huevo y terminó siendo un enorme monstruo que además necesitaba vivir en el agua.

Sí, resulta que al principio parecía fácil de dominar, pues podía estar en una tina de baño, pero no pasaron muchos días para que creciera al grado que Angus tuvo que llevar a su nueva mascota a un lugar donde pudiera estar cómodo, eso sí, manteniendo todo en secreto para no ser descubiertos.

Aunque han pasado casi 15 años del estreno de esta fascinante historia, aquí te contamos qué ha sido del niño de Mi Mascota es un Monstruo: Alex Etel. ¿Cómo luce en la actualidad, sigue en la actuación? ¡Desliza la galería y entérate!

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