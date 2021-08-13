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FOTOS | ¿Quién se quedó con el corazón de Sabrina: Harvey o Josh?
Durante la serie Sabrina Spellman solo estuvo enamorada dos chicos Harvey Kinkle y Josh Blankhart, ¿por quién se decidió finalmente?
Aunque al inicio de la serie parecía que Sabrina, la bruja adolescente no tenía ojos para nadie más que Harvey Kinkle, varias temporadas después se vio envuelta en un trío amoroso con su amor de adolescencia y Josh Blackhart, pero... ¿quién se ganó su corazón?
Durante su época de preparatoria el romance entre Sabrina y Harvey era el foco de atención, pues lo que inicio como una amistad terminó en un dulce noviazgo y aunque pasaron por varias pruebas, parecía que nada podría separarlos, ¡qué equivocados estábamos!
En varias ocasiones Harvey se enteró de que Sabrina era mitad bruja, pero en casi todas al final no lo recordaba porque la joven bruja o sus tías lo borraban de su memoria.
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Sin embargo, un mal día, Kinkle alcanzó su cuota de hechizos, es decir que ni Sabrina ni ninguna otra bruja podría usar más magia en él, así que la última vez que se da cuenta de que Sabrina es bruja, simplemente decidieron eliminarlo de la serie.
Y fue ahí cuando Josh Blankhart apareció y conquistó a nuestra bruja favorita. Todo parecía ir bien con esta pareja hasta que las cosas entre ellos se complicaron cuando Harvey reapareció.
El drama en este triángulo amaroso provocó que tanto Harvey y Josh se alejaran de Sabrina, lo que la dejó destrozada, aunque no por mucho, pues tiempo después comenzó una relación con Aaron, con quien incluso se comprometió.
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¿HARVEY O JOSH?
Sin duda, ese no era el final que se esperaba para Sabrina, así que en el último episodio ocurré la verdadera magia. Sabrina cancela su compromiso y termina escapando con Harvey a las 12:36 pm, exactamente la hora en la que se conocieron en el episodio piloto.
Este final es muy similar al de los comics en los que está basada la serie, ya que en efecto termina con Harvey, aunque no de la misma manera como sucedió en el programa.
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