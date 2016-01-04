Zidane sustituirá a Benítez en el Real Madrid

El Real Madrid hará oficial la llegada del francés, Zinedine Zidane como el sustituto de Rafa Benítez en el banquillo merengue. El presidente, Florentino Pérez convocará a los medios a las 19:30 horas, tiempo de España para dar a conocer la decisión.

Benítez, ex entrenador del Valencia y Liverpool, tomó las riendas del equipo está temporada, tras destituir al italiano, Carlo Ancelotti.

En las últimas semanas, los resultados no acompañaron a Benítez, causando que la directiva merengue decidiera poner fin a su era.

Zidane, quien fuera entrenador del Real Madrid Castilla tomaría las riendas del equipo. El campeón del mundo en Francia 1998 brilló como jugador en las filas del conjunto blanco y para el presidente, Florentino Pérez es el técnico ideal para tomar el control del equipo.