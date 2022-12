Globos de Oro 2023: Gael García dedica emotivo mensaje a Diego Luna.

Siendo tan cercanos, Gael García no podía dejar de aprovechar el momento para felicitar a Diego Luna por su nominación lanzada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood a los Globos de Oro 2023 y compartió en redes un emotivo mensaje en donde se reafirma su amistad y cariño.

Y es que ambos han compartido cintas, pero también sueños que los llevaron a crear una productora y a crear una amistad sólida que ha trascendido las pantallas.

Así fue el mensaje que le dedicó Gael a Diego.

Con este emotivo mensaje Gael se hizo presente en las redes de su socio y amigo. “Métome aquí pa’ festejar a mi carnalote de tantas batallas por su nominación a los Globos de Oro”, inició con su publicación.

Después, reafirmó el cariño y admiración que le tiene al nominado con la siguiente parte del mensaje:

¡Te quiero mucho, hermano mío! Abrazos y fanfarrias hasta esa galaxia que queda lejos, lejos.

Diego también respondió.

Mientras que Diego Luna, ya había compartido un mensaje general a sus fans sobre lo agradecido que se sentía por los mensajes que ha recibido y lo afortunado que es sentir tanto cariño, pero también tuvo uno especial para su amigo y fiel a forma de ser, expresó: “¡Qué bonito mensaje chingao! Hartos abrazos hermano” .

Proyectos entre Diego y Gael.

Gael García y Diego Luna han compartido grandes proyectos juntos como la cinta “Y tu mamá también”, la fundación de “Canana Films” con el objetivo de apoyar al talento mexicano, la serie “La Máquina”, en la que se encuentran trabajando recientemente con la que se espera que regresen triunfales a la pantalla, después de 14 años de que realizaron su primera colaboración en conjunto.

¿Cuál es la nominación de Diego?

Recordemos que Diego Luna se encuentra compitiendo en la categoría de mejor actor de serie dramática por su papel protagónico en “Andor”, lugar reñido que tendrá que disputarse con Jeff Bridges ("The Old Man"), Kevin Costner ("Yellowstone"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul") y Adam Scott ("Severance").