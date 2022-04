¿Qué tienen que ver Gal Gadot y Eminem con Mad Max?

Este 24 de abril el mundo postapocalíptico tomará la pantalla de Azteca 7 con el estreno Platinum de Mad Max: Furia en el Camino; sin duda, una película llena de furia, guerreros y mucha velocidad que no te puedes perder, pero antes de poder disfrutar de todas esas emociones, te contaré un poco sobre dos personalidades que tienen mucho que ver con este filme: Gal Gadot y Eminem.

Y seguramente te preguntarás ¿qué tienen que ver ellos en Mad Max?, ¿acaso aparecen en una escena?, ¿Gal Gadot es una guerrera?, ¿en qué parte de la historia encaja Eminem? Pues las respuestas las sabrás a continuación.

La audición de Gal Gadot en Mad Max

Resulta que Gal Gadot estuvo considerada para dar vida a nada menos que ‘Imperator Furiosa', sí, este personaje lleno de mucho coraje y, sobre todo, de valentía.

Aunque en Mad Max: Furia en el Camino vemos a la actriz Charlize Theron con el papel de ‘Imperator Furiosa’, según cuentan que no fue nada fácil la elección de este personaje porque al igual que Gal Gadot, hubo otras famosas que querían ponerse estos zapatos.

Entre ellas destacaron Jessica Chastain, Gugu Mbatha-Raw, Ruth Negga y hasta Rihanna. Sin embargo, fue Gal Gadot quien llamó toda la atención en la prueba que realizó, incluso dijeron que “dio una audición increíble”.

Según lo descrito en el libro ‘Sangre, sudor y cromo: la salvaje y verdadera historia de Mad Max: Fury Road', que recoge algunas anécdotas del rodaje de la película, Gal Gadot fue impecable en su casting.

“Hizo la prueba e hizo un trabajo increíblemente bueno; ya se podía ver que estaba muy bien. Pero esto es lo que pasa con Gal: la estábamos probando no solo para Furiosa sino también para las Esposas, y en términos de edad, se encontraba en el medio”, comentó George Miller, director de Mad Max.

La decisión final fue que la majestuosa Charlize Theron debía quedarse con el personaje, por lo que Gal Gadot, quien en ese momento de su carrera no estaba a la altura de las demás figuras consolidadas en Hollywood, quedó en desventaja y hubiera pasado como una auténtica desconocida.

Eminem casi se queda con el papel de ‘Max’

Ahora bien, en el caso de Eminem también corrió con una suerte similar a la de Gal Gadot, por lo que esto es lo que tienen en común.

Así es, Eminem, el rapero conocido por temas como ‘The Real Slim Shady ', ‘Without Me’, ‘My Name Is’, entre otras, estuvo a nada de ser ‘Max’, aunque no la tuvo nada fácil.

Empezando por los titanes de la actuación contra los que tuvo que medirse, entre ellos: Heath Ledger, Michael Fassbender, Jeremy Renner y Armie Hammer. ¿Quééé?

Como lo habrás notado, para Eminem no fue nada fácil, pero también no fue sencillo para el cineasta elegir a su protagonista, ‘Max’, y en entrevista detalló que le llamó la atención el rapero debido a su gran trabajo en ‘8 Mile: Calle de Ilusiones’.

“Nos pusimos en contacto con él y hasta ahí llegó porque la íbamos a rodar en Australia y simplemente no quería dejar su hogar”, compartió Miller. A pesar de todo, fue Tom Hardy quien se apoderó del fúrico personaje de ‘Max’.



¡Ahora que ya sabes qué tienen que ver Gal Gadot y Eminem con Mad Max