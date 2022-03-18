Test | ¿Podrías pertenecer al Servicio Secreto? ¡Descúbrelo!

Bien dicen que todo trabajo tiene su chiste, y no importa a lo que te dediques, mientras sea lo que más te gusta; un claro ejemplo de ello es el agente Mike Banning, quien durante varios años ha trabajado en el Servicio Secreto, pero esta ocasión se le presentará una oportunidad de ascenso laboral que cambiará su vida para siempre en 'Agente Bajo Fuego', nuestro estreno Platinum por la pantalla de Azteca 7.

Y como te habrás dado cuenta, el trabajo de Mike no es nada sencillo, pues protege al Presidente de Estados Unidos de cualquier ataque y siempre está alerta; obviamente, tener en sus manos la vida de alguien tan importante conlleva mucho riesgo, pero para haber llegado ahí, recorrió un largo camino.

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Estuvo en varias misiones, se metió en muchos problemas, hizo varios enemigos y se enteró de mucha información que nadie más sabía y que no podía contar a absolutamente ninguna persona, claro, a su equipo de trabajo, sí.

Sin embargo, Mike Banning es un gran agente ejemplo de valentía, confianza y muchos otros aspectos que debe tener alguien que trabaja en el Servicio Secreto.

¿Podrías trabajar en el Servicio Secreto?

¿Pero te has preguntado si tienes lo necesario para ser como Mike Banning y trabajar en el Servicio Secreto o una agencia de inteligencia? Pues no te quedes con la duda, porque estás a punto de descubrirlo.

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Juega con nosotros, responde este test para que no te quedes con esa duda y sepas de una vez por todas si eres candidato ideal para ser compañero de Mike Banning, ¿te atreverías?



¡Así que esa será tu misión, descúbrelo y no te pierdas el estreno Platinum de 'Agente Bajo Fuego', este domingo, 20 de marzo, a las 9:30 p. m. por la pantalla de Azteca 7! #ElArteDelEngaño