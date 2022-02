¡Slim Shady está listo para incendiar el medio tiempo del Super Bowl LVI!

Una de las grandes promesas para este medio tiempo del Super Bowl LVI es que habrá un gran show, y correrá a cargo por las máximas leyendas del hip hop y del rap, y si todavía no sabes quiénes estarán sobre ese fastuoso escenario, te recomiendo que te pongas al día, dando clic aquí.

Este 13 de febrero tenemos una cita para disfrutar con los amigos de la fiesta más grande de la NLF, y a continuación, estás por descubrir una de las razones por las que no te puedes perder el Super Bowl LVI.

Si bien Eminem es uno de los grandes titanes que estará en el medio tiempo del Super Bowl que encabeza el mismísimo Dr. Dre, sólo los amantes de las letras duras, de las rimas pesadas, pocos notaron que él ya dio luces de quién será su invitado especial.

Se trata nada más y nada menos que de Slim Shady, sí, ese chico rubio que tiene la capacidad de hacer rap improvisado a la velocidad de la luz.

Pero entonces ¿Eminem y Slim Shady no son la misma persona?

Si a principios de los años 2000 te perdiste del fervor de la carrera de Eminem, no te preocupes, aquí te lo explico TODO, y la respuesta es NO, no son la misma persona… en teoría NO.

Por eso lo primero que debes de tener presente antes de que entre de lleno a esta explicación, es que:



Marshall Bruce Mathers es el nombre real de este artista.

de este artista. Eminem es el nombre artístico .

. Slim Shady es su alter ego.

Slim Shady es el alter ego de Eminem, y nunca nos ha quedado duda de que este tipo es duro a la hora de hacer verso, además, hay que decirlo, NO SE GUARDA NADAAAAA, y es conocido por ser un personaje ácido, sombrío, polémico, y sin pelos en la lengua, podría decirse que es la manifestación pura de las pesadillas de grupos conservadores. (Si tus papás entienden inglés, seguramente no les va a gustar todo lo que tiene que decir).

La referencia más clara sobre este personaje que formará parte del medio tiempo del Super Bowl (al menos hasta donde el tráiler nos permitió ver), es escuchando “The Real Slim Shady”, tema que fue lanzado en el álbum The Marshall Mathers LP, fue este el segundo de los éxitos que lo convirtió en un verdadero fenómeno mundial, ya que, no sólo critica al propio Eminem, sino que también hizo públicas sus opiniones sobre MTV, Christina Aguilera, y Britney Spears, grandes figuras de principios de los años 2000.

Incluso el disco de The Marshall Mathers LP, incluyó una advertencia para que todo aquel que estuviera dispuesto a escucharlo, supiera que “Slim Shady no es responsable de sus propias acciones”.

Slim Shady también ha firmado canciones como “My Name Is What”, “Just Lose It”, “Guilty Conscience”, “I’m Shady”, y más.

Sin duda la parte más emocionante del regreso de Slim Shady es para todos los fanáticos de este ícono del rap, puesto que hace mucho tiempo no se había manifestado sobre un escenario, y nos confirma a todos, por qué es uno de los legendarios integrantes del line up del medio tiempo del Super Bowl.