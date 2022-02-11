Eminem hará historia en el medio tiempo del Super Bowl con show incluyente.

Lo que el público tanto esperaba al fin se reveló, pues a unos días de que se lleve a cabo el Super Bowl LVI entre los Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams, en el SoFi Stadium, se dio a conocer una de las grandes sorpresas para ese día y es justamente sobre lo que veremos en el show de medio tiempo.

Así es, resulta que la sorpresa corre a cargo de Eminem, y es que sus fans ya cuentan las horas para verlo apoderarse del escenario del medio tiempo del Super Bowl 2022, junto a Mary J. Blige, Snoop Dogg, Dr. Dre y Kendrick Lamar.

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Pero lo más emocionante es que ya salieron a la luz los primeros detalles de la presentación de Eminem, pues ya se sabe quiénes serán sus invitados, ¿estás listo?

¿Cuál es la sorpresa de Eminem en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV?

No esperábamos menos de Eminem, quien aprovechará cada momento en ese escenario y hará historia en el medio tiempo con un espectáculo incluyente por primera vez.

Las personas que tienen discapacidad auditiva podrán disfrutar del espectáculo de Marshall Mathers gracias a los invitados del rapero, pues contará con la participación de Sean Forbes y Warren 'WaWa' Snipe, raperos e intérpretes sordos, que versionarán en lenguaje de señas americano los temas que Eminem cante en el escenario.

Esta noticia fue bien recibida por el público, quien ya espera ver esa explosión del rap y hip-hop en el escenario del medio tiempo del Super Bowl. Incluso Sean y WaWa compartieron una foto en sus redes sociales junto a Dr. Dre, imagen que causó furor a muy poco tiempo de ver lo que realmente ocurrirá en ese espectáculo.

POR SI NO LO VISTE: Lo que se sabe hasta ahora del show de medio tiempo del Super Bowl LVI.

Sin duda alguna,será un show épico que no puedes perderte por Azteca 7, así que reúne a toda tu familia este domingo, 13 de febrero, y a las 5:00 p. m. te invitamos a disfrutar de toda la emoción del Super Bowl LVI.

Snoop Dogg promete que "será magnífico" el show de medio tiempo

A pesar de que son los únicos detalles que se conocen del medio tiempo, pues todo lo han mantenido bajo llave, Snoop Dogg no pudo evitar expresarse al respecto y durante la conferencia de prensa en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, el rapero habló sobre esta fiesta de la NFL.

Pero muy a su estilo, Snoop Dogg, quien ha colaborado musicalmente con la agrupación de regional mexicano Banda MS, no pasó desapercibido al hablar en español y asegurar que el show de medio tiempo del Super Bowl "será magnífico".

Entre la euforia que ha causado este quinteto, algo en lo que todos coinciden es que con su espectáculo ganarán el "respeto que el hip hop se merece".



¡Invita a tus amigos y familia a vivir un Super Bowl de película este domingo, 13 de febrero, a partir de las 5:00 p. m. por Azteca 7!