La Mole Horror 2026: cosplayers, artistas y coleccionistas llenan de terror y creatividad la convención

La creatividad y la pasión por los personajes de ficción se apoderaron de La Mole Horror 2026, donde asistentes, cosplayers, ilustradores y coleccionistas disfrutaron de una edición llena de sorpresas. Durante el encuentro destacaron las historias de creadores que han trabajado con importantes bandas de rock, así como la presencia de personajes emblemáticos del anime como: Gerardo Reyero, Mario Castañeda, Gabriel Chávez, Patricia Acevedo, Claudia Mota y Humberto Vélez. La convención se convirtió en un espacio para compartir aficiones, conocer el trabajo de otros artistas y celebrar la cultura geek en todas sus expresiones.