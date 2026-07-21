Dragon Ball Z sorprende con una increíble colección de tenis inspirada en Goku, Vegeta y más personajes: cuándo llegan a México y cuál es el precio

Si eres fanático de Dragon Ball, tenemos muy buenas noticias para ti. El universo creado por Akira Toriyama y Converse se han unido para sacar una colección de tenis inspiradas en este universo y sus personajes. La famosa marca de tenis acaba de liberar imágenes de los modelos donde se ve que estos están inspirados en Goku, Freezer, Cell y Vegeta. La colección estará disponible a partir del 23 de julio y ya ha despertado el interés de fanáticos, coleccionistas y amantes de la moda urbana.

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¿Qué incluye la nueva colección de Dragon Ball Z?

El anuncio que fue compartido por la cuenta oficial de Converse en inglés muestra cuatro modelos diferentes, cada uno inspirado en un personaje de Dragon Ball Z. El primero es Goku, el cual tiene un color naranja y un llavero de esfera del dragón; el segundo es Vegeta, un Chuck color azul con un llavero de rastreador que portaba el personaje. El tercero es el poderoso villano, Freezer, y por último un modelo inspirado en Cell y su característica armadura verde.

¿Cuánto costarán los tenis de Dragon Ball Z?

Los modelos tendrán un precio aproximado de 100 dólares, lo que equivale aproximadamente a unos 1,739 pesos mexicanos. Se dice que esta colección también podría llegar con una serie de prendas para combinar tu calzado, las cuales tendrán un costo aproximado de 40 y 75 dólares aproximadamente.

¿Cuándo llegan los Converse de Dragon Ball a México?

Desafortunadamente, la marca no ha confirmado que la colección vaya a llegar a México. De momento solo anunciaron su fecha de estreno en Estados Unidos para el 23 de julio de 2026. Se espera que pronto la marca revele una fecha de estreno de este producto en nuestro país, ya que aquí se encuentra una de las bases de fanáticos de Dragon Ball más grandes que existen en el mundo. Sin embargo, de momento solo queda esperar.

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