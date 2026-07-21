LEGO hace realidad el sueño de los fans de The X-Files con un espectacular set de colección

Las plegarias de los fanáticos finalmente fueron escuchadas. Los fans y coleccionistas de The X-Files (Los Expedientes Secretos X) finalmente tienen un nuevo objeto de colección que no va a poder faltar en tu repisa. Así es, LEGO ya presentó de manera oficial el set LEGO Ideas 21369 The X-Files, una pieza que recrea escenarios de la legendaria serie de ciencia ficción creada por Chris Carter. Lo mejor de todo es que este set no es pequeño, pues trae 1,478 piezas, ocho minifiguras de personajes icónicos y estará disponible en preventa a partir del 1 de agosto para LEGO Insiders. En cuanto al lanzamiento general, será el próximo 4 de agosto.

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¿Qué incluye el nuevo LEGO de The X-Files?

Para empezar a hablar de este nuevo set, debemos resaltar que este se divide en dos de los escenarios más emblemáticos de la serie: la oficina del agente Fox Mulder, repleta de referencias ocultas, y una escena en el bosque donde un OVNI permanece suspendido sobre el suelo.

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Pero esto no acaba ahí, también se reveló que el set incluye ocho minifiguras: Fox Mulder, Dana Scully, Walter Skinner, Mr. X, Alex Krycek, Carl Busch, el Hombre Gusano (Flukeman) y una clásica figura de extraterrestre gris.

¿Cuánto cuesta el LEGO de The X-Files en México?

LEGO ya confirmó que este set estará disponible en México y tendrá un precio de $4,799.00 pesos mexicanos. Al igual que en el resto del mundo, el set estará disponible el próximo 4 de agosto de 2026 tanto en la tienda en línea como en tienda física. Un dato importante que hay que tomar en cuenta es que aquellos que adquieran el set entre el 1 y el 10 de agosto recibirán sin costo adicional un set promocional exclusivo llamado "The X-Files: El laboratorio de Scully", disponible únicamente hasta agotar existencias.